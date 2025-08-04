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В Бейруте прошла массовая акция в память о погибших при взрыве в порту - РИА Новости, 04.08.2025
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19:13 04.08.2025 (обновлено: 19:23 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/bejrut-2033341469.html
В Бейруте прошла массовая акция в память о погибших при взрыве в порту
В Бейруте прошла массовая акция в память о погибших при взрыве в порту - РИА Новости, 04.08.2025
В Бейруте прошла массовая акция в память о погибших при взрыве в порту
Массовая демонстрация и шествие состоялись в центре ливанской столицы в память о погибших пять лет назад при взрыве в порту Бейрута, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:13:00+03:00
2025-08-04T19:23:00+03:00
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БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Массовая демонстрация и шествие состоялись в центре ливанской столицы в память о погибших пять лет назад при взрыве в порту Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Сотни людей с портретами погибших родных и близких собрались в разных символических локациях города. Группы начали акции от портового отделения пожарной службы, главного здания суда и от площади Павших, соединившись у памятника погибшим у морской гавани. Участники акции шли с флагами Ливана и транспарантами надписями, призывающими к правосудию, сильному государству и справедливости. На месте встречи у памятника на большом экране после национального гимна показали портреты всех погибших от взрыва ливанцев, озвучив имя каждого из них. "Привлечение к ответственности должно быть всеобъемлющим и без каких-либо иммунитетов", - заявил РИА Новости глава объединения семей жертв и раненых в результате взрыва в бейрутском порту Ибрагим Хатит, выразив поддержку позициям премьер-министра Навафа Салама и президента Джозефа Ауна. Хатит выразил недовольство комитета и семей жертв и пострадавших ходом расследования, подчеркнув: "Правосудие спустя пять лет — это не правосудие", с сожалением отметив, что расследование сталкивается с "препятствиями из-за однобокого подхода, а также из-за заявлений об отводе судей и отстранениях от дела". Пять лет назад, 4 августа 2020 года, в порту Бейрута произошел взрыв более 2700 тон аммиачной селитры (нитрата аммония), ставший одной из крупнейших неядерных катастроф современности. Погибли от 170 до 220 человек, около 6000 получили ранения, десятки тысяч остались без крова. Разрушены были целые жилые кварталы столицы. Судебное расследование в Ливане продолжается, однако до настоящего времени ни одного судебного решения по делу вынесено не было.
https://ria.ru/20250804/vzryv-2033187623.html
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в мире, ливан, бейрут, джозеф аун
В мире, Ливан, Бейрут, Джозеф Аун
В Бейруте прошла массовая акция в память о погибших при взрыве в порту

В Бейруте прошла демонстрация в память о погибших 5 лет назад при взрыве в порту

© AP Photo / Hassan AmmarШествие в память о погибших при взрыве в порту Бейрута
Шествие в память о погибших при взрыве в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Шествие в память о погибших при взрыве в порту Бейрута
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БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Массовая демонстрация и шествие состоялись в центре ливанской столицы в память о погибших пять лет назад при взрыве в порту Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни людей с портретами погибших родных и близких собрались в разных символических локациях города. Группы начали акции от портового отделения пожарной службы, главного здания суда и от площади Павших, соединившись у памятника погибшим у морской гавани.
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Участники акции шли с флагами Ливана и транспарантами надписями, призывающими к правосудию, сильному государству и справедливости.
На месте встречи у памятника на большом экране после национального гимна показали портреты всех погибших от взрыва ливанцев, озвучив имя каждого из них.
«
"Привлечение к ответственности должно быть всеобъемлющим и без каких-либо иммунитетов", - заявил РИА Новости глава объединения семей жертв и раненых в результате взрыва в бейрутском порту Ибрагим Хатит, выразив поддержку позициям премьер-министра Навафа Салама и президента Джозефа Ауна.
Хатит выразил недовольство комитета и семей жертв и пострадавших ходом расследования, подчеркнув: "Правосудие спустя пять лет — это не правосудие", с сожалением отметив, что расследование сталкивается с "препятствиями из-за однобокого подхода, а также из-за заявлений об отводе судей и отстранениях от дела".
Пять лет назад, 4 августа 2020 года, в порту Бейрута произошел взрыв более 2700 тон аммиачной селитры (нитрата аммония), ставший одной из крупнейших неядерных катастроф современности. Погибли от 170 до 220 человек, около 6000 получили ранения, десятки тысяч остались без крова. Разрушены были целые жилые кварталы столицы.
Судебное расследование в Ливане продолжается, однако до настоящего времени ни одного судебного решения по делу вынесено не было.
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