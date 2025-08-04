https://ria.ru/20250804/avtomobili-2033363799.html
МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей
МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей - РИА Новости, 05.08.2025
МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей
Информация о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-04T22:43:00+03:00
2025-08-04T22:43:00+03:00
2025-08-05T01:04:00+03:00
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Информация о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале."Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало", — написала она.При этом, пояснила Волк, в ведомстве выступают категорически против подобных инициатив.Представитель МВД подчеркнула, что вся информация, касающаяся законодательной деятельности министерства, размещается исключительно на официальных ресурсах.
https://ria.ru/20250723/alimenty-2030751916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Авто
МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей
МВД опровергло возможное ограничение срока службы легковых автомобилей 30 годами