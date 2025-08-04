https://ria.ru/20250804/avtomobili-2033363799.html

МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей

МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей - РИА Новости, 05.08.2025

МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей

Информация о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-04T22:43:00+03:00

2025-08-04T22:43:00+03:00

2025-08-05T01:04:00+03:00

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Информация о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале."Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало", — написала она.При этом, пояснила Волк, в ведомстве выступают категорически против подобных инициатив.Представитель МВД подчеркнула, что вся информация, касающаяся законодательной деятельности министерства, размещается исключительно на официальных ресурсах.

https://ria.ru/20250723/alimenty-2030751916.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто