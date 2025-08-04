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МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей - РИА Новости, 05.08.2025
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22:43 04.08.2025 (обновлено: 01:04 05.08.2025)
https://ria.ru/20250804/avtomobili-2033363799.html
МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей
МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей - РИА Новости, 05.08.2025
МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей
Информация о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД России... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-04T22:43:00+03:00
2025-08-05T01:04:00+03:00
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Информация о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.&quot;Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало&quot;, — написала она.При этом, пояснила Волк, в ведомстве выступают категорически против подобных инициатив.Представитель МВД подчеркнула, что вся информация, касающаяся законодательной деятельности министерства, размещается исключительно на официальных ресурсах.
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Авто
МВД опровергло информацию об ограничении срока службы автомобилей

МВД опровергло возможное ограничение срока службы легковых автомобилей 30 годами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Автомобильное движение на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобильное движение на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Информация о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами не соответствует действительности, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
«

"Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало", — написала она.

При этом, пояснила Волк, в ведомстве выступают категорически против подобных инициатив.
Представитель МВД подчеркнула, что вся информация, касающаяся законодательной деятельности министерства, размещается исключительно на официальных ресурсах.
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Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Авто
 
 
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