https://ria.ru/20250804/avtomobili-2033301968.html

У Крымского моста скопилось почти 3,5 тысяч автомобилей

У Крымского моста скопилось почти 3,5 тысяч автомобилей - РИА Новости, 04.08.2025

У Крымского моста скопилось почти 3,5 тысяч автомобилей

Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста, достигло почти 3,5 тысяч, время ожидания проезда со стороны Кубани составляет более пяти часов,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:33:00+03:00

2025-08-04T16:33:00+03:00

2025-08-04T18:05:00+03:00

авто

тамань (станица)

керчь

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста, достигло почти 3,5 тысяч, время ожидания проезда со стороны Кубани составляет более пяти часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2620 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 827 транспортных средств. Время ожидания около трех часов" , - говорится в посте по состоянию на 16.00. На 14.00 мск в очереди с обеих сторон скопилось более 2,5 тысяч автомобилей. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.

https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

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авто, тамань (станица), керчь, республика крым, общество