https://ria.ru/20250804/avtobus-2033237493.html

Автобус, попавший в ДТП в Ленобласти, ехал из Карелии в Ярославль

Автобус, попавший в ДТП в Ленобласти, ехал из Карелии в Ярославль - РИА Новости, 04.08.2025

Автобус, попавший в ДТП в Ленобласти, ехал из Карелии в Ярославль

Автобус, который в понедельник столкнулся с грузовым поездом в Лодейнопольском районе Ленинградской области, вез туристов из Карелии в Ярославль, сообщил... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:50:00+03:00

2025-08-04T12:50:00+03:00

2025-08-04T12:50:00+03:00

происшествия

республика карелия

ярославль

следственный комитет россии (ск рф)

лодейнопольский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Автобус, который в понедельник столкнулся с грузовым поездом в Лодейнопольском районе Ленинградской области, вез туристов из Карелии в Ярославль, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Как ранее сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ, в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. Следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. "Сегодня утром на железнодорожном переезде между станциями Олонец и Лодейное Поле произошла авария - грузовой поезд столкнулся с туристическим автобусом, направлявшимся из Карелии в Ярославль... К сожалению, это страшное ДТП привело к гибели женщины из Ярославской области", – написал Охлопков в своем Telegram-канале. Как отметил глава республиканского минздрава, пострадавшие получили своевременную медицинскую помощь благодаря оперативному реагированию медицинских служб Карелии и Ленобласти. По информации Охлопкова, 14 пострадавших госпитализировали в Лодейнопольскую больницу для прохождения стационарного лечения. Двоим оказали амбулаторную помощь. Власти Ленобласти со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению ранее сообщали, что в ДТП в Лодейнопольском районе погиб один человек, пострадали 16. При этом семеро находятся в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250804/sk-2033184313.html

https://ria.ru/20250804/deti-2033177851.html

республика карелия

ярославль

лодейнопольский район

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происшествия, республика карелия, ярославль, следственный комитет россии (ск рф), лодейнопольский район