https://ria.ru/20250804/avto-2033179667.html
Российские дилеры распродают грузовики
Российские дилеры распродают грузовики - РИА Новости, 04.08.2025
Российские дилеры распродают грузовики
Российские дилеры вынуждены продавать грузовики на четверть ниже исходных цен из-за скопления этих машин на складах, рассказали РИА Новости в логистических... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:42:00+03:00
2025-08-04T09:42:00+03:00
2025-08-04T09:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские дилеры вынуждены продавать грузовики на четверть ниже исходных цен из-за скопления этих машин на складах, рассказали РИА Новости в логистических компаниях ПЭК и "Транс Порт Терминал"."На фоне высокого спроса в 2023-2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах по всей стране скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику по цене шесть-восемь миллионов рублей — до 28 процентов ниже исходной стоимости", — говорится в сообщении компаний. Так, к июлю цена нового китайского седельного тягача грузоподъемностью 12-20 тонн снизилась на 14 процентов — примерно до 8,4 миллиона рублей. Причиной этого стало удешевление на 42,9 процента логистики из Китая в Россию и снижение наценки китайских дистрибьюторов в 2,5 раза. По данным Национального агентства промышленной информации, в первой половине года продажи тягачей в России упали на 70,3 процента. Это вынуждает дистрибьюторов снижать цены.Тем не менее, как отметили в логистических компаниях Dizi Group и "Орда", даже это не способствует росту спроса: многие перевозчики предпочитают не обновлять автопарк из-за сложной ситуации на рынке.Вернуться к регулярному обновлению парка они могут при соблюдении двух условий: если ставка рефинансирования снизится как минимум еще на три процентных пункта, до 15 процентов годовых, а средние тарифы на грузоперевозки вырастут не менее чем на 20 процентов от показателя конца первого квартала, добавили в компаниях.
https://ria.ru/20250730/gruzoviki-2032406954.html
https://ria.ru/20250416/smi-2011494230.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, авто, авторынок
Экономика, Россия, Авто, авторынок
Российские дилеры распродают грузовики
На складах в России скопилось большое количество нераспроданных грузовиков
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские дилеры вынуждены продавать грузовики на четверть ниже исходных цен из-за скопления этих машин на складах, рассказали РИА Новости в логистических компаниях ПЭК и "Транс Порт Терминал".
"На фоне высокого спроса в 2023-2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах по всей стране скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику по цене шесть-восемь миллионов рублей — до 28 процентов ниже исходной стоимости", — говорится в сообщении компаний.
Так, к июлю цена нового китайского седельного тягача грузоподъемностью 12-20 тонн снизилась на 14 процентов — примерно до 8,4 миллиона рублей. Причиной этого стало удешевление на 42,9 процента логистики из Китая
в Россию
и снижение наценки китайских дистрибьюторов в 2,5 раза.
По данным Национального агентства промышленной информации, в первой половине года продажи тягачей в России упали на 70,3 процента. Это вынуждает дистрибьюторов снижать цены.
Тем не менее, как отметили в логистических компаниях Dizi Group и "Орда", даже это не способствует росту спроса: многие перевозчики предпочитают не обновлять автопарк из-за сложной ситуации на рынке.
Вернуться к регулярному обновлению парка они могут при соблюдении двух условий: если ставка рефинансирования снизится как минимум еще на три процентных пункта, до 15 процентов годовых, а средние тарифы на грузоперевозки вырастут не менее чем на 20 процентов от показателя конца первого квартала, добавили в компаниях.