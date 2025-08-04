https://ria.ru/20250804/avto-2033179667.html

Российские дилеры распродают грузовики

Российские дилеры распродают грузовики - РИА Новости, 04.08.2025

Российские дилеры распродают грузовики

Российские дилеры вынуждены продавать грузовики на четверть ниже исходных цен из-за скопления этих машин на складах, рассказали РИА Новости в логистических... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:42:00+03:00

2025-08-04T09:42:00+03:00

2025-08-04T09:42:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские дилеры вынуждены продавать грузовики на четверть ниже исходных цен из-за скопления этих машин на складах, рассказали РИА Новости в логистических компаниях ПЭК и "Транс Порт Терминал"."На фоне высокого спроса в 2023-2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах по всей стране скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику по цене шесть-восемь миллионов рублей — до 28 процентов ниже исходной стоимости", — говорится в сообщении компаний. Так, к июлю цена нового китайского седельного тягача грузоподъемностью 12-20 тонн снизилась на 14 процентов — примерно до 8,4 миллиона рублей. Причиной этого стало удешевление на 42,9 процента логистики из Китая в Россию и снижение наценки китайских дистрибьюторов в 2,5 раза. По данным Национального агентства промышленной информации, в первой половине года продажи тягачей в России упали на 70,3 процента. Это вынуждает дистрибьюторов снижать цены.Тем не менее, как отметили в логистических компаниях Dizi Group и "Орда", даже это не способствует росту спроса: многие перевозчики предпочитают не обновлять автопарк из-за сложной ситуации на рынке.Вернуться к регулярному обновлению парка они могут при соблюдении двух условий: если ставка рефинансирования снизится как минимум еще на три процентных пункта, до 15 процентов годовых, а средние тарифы на грузоперевозки вырастут не менее чем на 20 процентов от показателя конца первого квартала, добавили в компаниях.

https://ria.ru/20250730/gruzoviki-2032406954.html

https://ria.ru/20250416/smi-2011494230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

экономика, россия, авто, авторынок