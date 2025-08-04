Рейтинг@Mail.ru
Российские дилеры распродают грузовики - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/avto-2033179667.html
Российские дилеры распродают грузовики
Российские дилеры распродают грузовики - РИА Новости, 04.08.2025
Российские дилеры распродают грузовики
Российские дилеры вынуждены продавать грузовики на четверть ниже исходных цен из-за скопления этих машин на складах, рассказали РИА Новости в логистических... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:42:00+03:00
2025-08-04T09:42:00+03:00
экономика
россия
авто
авторынок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033178342_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_d7fef502a37cab7f871f6271eb3116a6.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские дилеры вынуждены продавать грузовики на четверть ниже исходных цен из-за скопления этих машин на складах, рассказали РИА Новости в логистических компаниях ПЭК и "Транс Порт Терминал"."На фоне высокого спроса в 2023-2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах по всей стране скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику по цене шесть-восемь миллионов рублей — до 28 процентов ниже исходной стоимости", — говорится в сообщении компаний. Так, к июлю цена нового китайского седельного тягача грузоподъемностью 12-20 тонн снизилась на 14 процентов — примерно до 8,4 миллиона рублей. Причиной этого стало удешевление на 42,9 процента логистики из Китая в Россию и снижение наценки китайских дистрибьюторов в 2,5 раза. По данным Национального агентства промышленной информации, в первой половине года продажи тягачей в России упали на 70,3 процента. Это вынуждает дистрибьюторов снижать цены.Тем не менее, как отметили в логистических компаниях Dizi Group и "Орда", даже это не способствует росту спроса: многие перевозчики предпочитают не обновлять автопарк из-за сложной ситуации на рынке.Вернуться к регулярному обновлению парка они могут при соблюдении двух условий: если ставка рефинансирования снизится как минимум еще на три процентных пункта, до 15 процентов годовых, а средние тарифы на грузоперевозки вырастут не менее чем на 20 процентов от показателя конца первого квартала, добавили в компаниях.
https://ria.ru/20250730/gruzoviki-2032406954.html
https://ria.ru/20250416/smi-2011494230.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033178342_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_484e8ea703c57c99e9b3cb239a6e6bc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, авто, авторынок
Экономика, Россия, Авто, авторынок
Российские дилеры распродают грузовики

На складах в России скопилось большое количество нераспроданных грузовиков

© Getty Images / Scharfsinn86Грузовики
Грузовики - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Getty Images / Scharfsinn86
Грузовики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские дилеры вынуждены продавать грузовики на четверть ниже исходных цен из-за скопления этих машин на складах, рассказали РИА Новости в логистических компаниях ПЭК и "Транс Порт Терминал".
"На фоне высокого спроса в 2023-2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах по всей стране скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику по цене шесть-восемь миллионов рублей — до 28 процентов ниже исходной стоимости", — говорится в сообщении компаний.
Грузовики - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Китайские грузовики, попавшие под ограничения, занимают четверть рынка
30 июля, 16:22
Так, к июлю цена нового китайского седельного тягача грузоподъемностью 12-20 тонн снизилась на 14 процентов — примерно до 8,4 миллиона рублей. Причиной этого стало удешевление на 42,9 процента логистики из Китая в Россию и снижение наценки китайских дистрибьюторов в 2,5 раза.
По данным Национального агентства промышленной информации, в первой половине года продажи тягачей в России упали на 70,3 процента. Это вынуждает дистрибьюторов снижать цены.
Тем не менее, как отметили в логистических компаниях Dizi Group и "Орда", даже это не способствует росту спроса: многие перевозчики предпочитают не обновлять автопарк из-за сложной ситуации на рынке.
Вернуться к регулярному обновлению парка они могут при соблюдении двух условий: если ставка рефинансирования снизится как минимум еще на три процентных пункта, до 15 процентов годовых, а средние тарифы на грузоперевозки вырастут не менее чем на 20 процентов от показателя конца первого квартала, добавили в компаниях.
Автомобиль в международном центре китайских автомобилей в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
СМИ: из России может уйти часть китайских автобрендов
16 апреля, 06:34
 
ЭкономикаРоссияАвтоавторынок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала