https://ria.ru/20250804/armeniya-2033358642.html

Арбитраж подтвердил обязательность решения по электросетям Армении

Арбитраж подтвердил обязательность решения по электросетям Армении - РИА Новости, 04.08.2025

Арбитраж подтвердил обязательность решения по электросетям Армении

Чрезвычайный международный арбитраж подтвердил, что его решение, обязывающее армянское правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армения", РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T21:46:00+03:00

2025-08-04T21:46:00+03:00

2025-08-04T21:46:00+03:00

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ЕРЕВАН, 4 авг - РИА Новости. Чрезвычайный международный арбитраж подтвердил, что его решение, обязывающее армянское правительство воздержаться от конфискации компании "Электросети Армения", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, подлежит немедленному исполнению, сообщает совет по защите прав бизнесмена. Двадцать третьего июля совет по защите прав Самвела Карапетяна сообщил, что он и его семья выиграли арбитражное дело против правительства Армении. Рассмотрение арбитражного дела семья Карапетяна инициировала в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. 22 июля чрезвычайный арбитраж обязал Республику Армения воздержаться от применения положений, установленных недавно принятыми поправками в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг" в отношении ЗАО "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по конфискации ЗАО. В сообщении отмечалось, что решение чрезвычайного арбитража подлежит обязательному исполнению правительством Армении. В обнародованном в понедельник заявлении совета отмечается, что после публикации решения арбитража представители госорганов Армении выступили с рядом заявлений, утверждая, что правительство может не выполнять решение чрезвычайного арбитража, которое для исполнения должно быть признано судами Армении. Кроме того, отметили в совете по защите прав Карапетяна, власти продолжили действия, направленные на конфискацию электросетей, в частности, временный управляющий компанией уволил и продолжает увольнять ключевых сотрудников и директоров филиалов, нарушая решение чрезвычайного арбитража. Отмечается, что в связи с этим 29 июля Самвел Карапетян и его семья вновь обратились в чрезвычайный арбитраж с просьбой внести изменения в решение от 22 июля и предоставить правительству Армении дополнительные разъяснения относительно того, что оно обязано исполнять арбитражное решение и восстановить статус-кво, существовавший на дату первого обращения инвесторов, а также обязать кабмин представить отчет о предпринятых мерах по исполнению решения. "Четвертого августа чрезвычайный арбитраж решил не рассматривать вопрос о необходимости внесения изменений в ранее принятое им решение, вновь указав, что решение, принятое 22 июля, уже подлежит обязательному и немедленному исполнению правительством Республики Армения", - говорится в сообщении. В понедельник пресс-служба кабмина Армении заявила, что чрезвычайный арбитраж отклонил новый иск Самвела Карапетяна и его семьи. В пресс-службе утверждают, что истцы требовали дополнить арбитражное решение, заявив, что у Армении есть юридическое обязательство исполнить это решение, обязав восстановить статус-кво, существовавший на момент подачи первого заявления и информировать чрезвычайного арбитра и истцов обо всех шагах по исполнению арбитражного решения, включая восстановление статус-кво, а также подтвердить исполнение временных мер в сроки, установленные чрезвычайным арбитром. На минувшей неделе председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Месроп Месропян назначил временного управляющего названной компанией. Этот пост занял бывший глава государственной контрольной службы Романос Петросян. В четверг в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщили РИА Новости, что обратились в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, якобы допущенных компанией "Электросети Армении". Тем самым была запущена процедура, позволяющая национализировать компанию. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250724/armeniya-2031161608.html

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Наталья Макарова

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