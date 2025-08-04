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Посольство не получало от властей сообщений об аресте россиянина в Таиланде - РИА Новости, 04.08.2025
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11:10 04.08.2025 (обновлено: 11:14 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/arest-2033200707.html
Посольство не получало от властей сообщений об аресте россиянина в Таиланде
Посольство не получало от властей сообщений об аресте россиянина в Таиланде - РИА Новости, 04.08.2025
Посольство не получало от властей сообщений об аресте россиянина в Таиланде
Посольство России в Таиланде пока не получило от таиландских властей уведомления об аресте российского YouTube-блогера Тимура Збарского и предъявленных ему... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:10:00+03:00
2025-08-04T11:14:00+03:00
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БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Посольство России в Таиланде пока не получило от таиландских властей уведомления об аресте российского YouTube-блогера Тимура Збарского и предъявленных ему обвинениях, сообщил РИА Новости в понедельник заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин."Мы пока не получали никаких уведомлений от властей Таиланда об аресте российского гражданина Тимура Збарского и о предъявленных ему обвинениях", - сказал агентству дипломат.
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таиланд, россия, в мире
Таиланд, Россия, В мире
Посольство не получало от властей сообщений об аресте россиянина в Таиланде

Посольство РФ не получало от Таиланда уведомления об аресте блогера Збарского

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Посольство России в Таиланде пока не получило от таиландских властей уведомления об аресте российского YouTube-блогера Тимура Збарского и предъявленных ему обвинениях, сообщил РИА Новости в понедельник заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин.
"Мы пока не получали никаких уведомлений от властей Таиланда об аресте российского гражданина Тимура Збарского и о предъявленных ему обвинениях", - сказал агентству дипломат.
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