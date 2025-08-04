https://ria.ru/20250804/arest-2033200707.html

Посольство не получало от властей сообщений об аресте россиянина в Таиланде

Посольство не получало от властей сообщений об аресте россиянина в Таиланде - РИА Новости, 04.08.2025

Посольство не получало от властей сообщений об аресте россиянина в Таиланде

Посольство России в Таиланде пока не получило от таиландских властей уведомления об аресте российского YouTube-блогера Тимура Збарского и предъявленных ему... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:10:00+03:00

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2025-08-04T11:14:00+03:00

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БАНГКОК, 4 авг – РИА Новости. Посольство России в Таиланде пока не получило от таиландских властей уведомления об аресте российского YouTube-блогера Тимура Збарского и предъявленных ему обвинениях, сообщил РИА Новости в понедельник заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин."Мы пока не получали никаких уведомлений от властей Таиланда об аресте российского гражданина Тимура Збарского и о предъявленных ему обвинениях", - сказал агентству дипломат.

https://ria.ru/20250801/bali-2032887263.html

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