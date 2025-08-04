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На Городской ферме на ВДНХ родилась альпака

На Городской ферме на ВДНХ родилась альпака - РИА Новости, 04.08.2025

На Городской ферме на ВДНХ родилась альпака

Малышка-альпака родилась на Городской ферме на ВДНХ в Москве, сейчас вместе с мамой Досей она живет в хлеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Малышка-альпака родилась на Городской ферме на ВДНХ в Москве, сейчас вместе с мамой Досей она живет в хлеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки. "Малышка родилась утром 3 августа. Сейчас мама и детеныш чувствуют себя хорошо. Первые сутки малышка большую часть дня только спала, но Дося - мама - ее будит, чтобы покормить. Живут они сейчас в хлеву, чтобы быть всегда на глазах у зоологов. Дося как ответственная мама всегда рядом, оберегает и защищает. Сотрудников к детенышу подпускает без проблем, не плюется", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что малышка уже познакомилась со своими старшими сестрами - Шоколадкой и Черничкой. Окрас у малышки черный, но, возможно, он немного изменится, когда детеныш подрастет. Около шести месяцев детеныш будет питаться молоком и расти. Потом перейдет на рацион взрослого животного - сено, овощи, трава, специальные мюсли.

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