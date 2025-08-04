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Умерла американская актриса Лони Андерсон - РИА Новости, 04.08.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:46 04.08.2025 (обновлено: 11:15 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/aktrisa-2033155588.html
Умерла американская актриса Лони Андерсон
Умерла американская актриса Лони Андерсон - РИА Новости, 04.08.2025
Умерла американская актриса Лони Андерсон
Американская актриса Лони Андерсон, сыгравшая в комедийном сериале "Радио Цинциннати", умерла в возрасте 79 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T02:46:00+03:00
2025-08-04T11:15:00+03:00
культура
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Американская актриса Лони Андерсон, сыгравшая в комедийном сериале "Радио Цинциннати", умерла в возрасте 79 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на публициста Шерил Кэган. "Андерсон, которая сыграла роль проницательного секретаря радиостанции Дженнифер Марлоу,… скончалась в воскресенье. Ей было 79 лет", - пишет журнал. Роль в "Радио Цинциннати" принесла Андерсон две номинации на премию "Эмми" и три на "Золотой глобус". Андерсон также снялась в таких фильмах, как "История Джейн Мэнсфилд" с Арнольдом Шварценеггером и "Невероятный Халк". Журнал сообщает, что актриса скончалась после продолжительной тяжелой болезни.
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арнольд шварценеггер
Культура, Арнольд Шварценеггер
Умерла американская актриса Лони Андерсон

Hollywood Reporter: американская актриса Лони Андерсон умерла в возрасте 79 лет

© Getty Images / Frazer HarrisonЛони Андерсон
Лони Андерсон - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Getty Images / Frazer Harrison
Лони Андерсон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Американская актриса Лони Андерсон, сыгравшая в комедийном сериале "Радио Цинциннати", умерла в возрасте 79 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на публициста Шерил Кэган.
"Андерсон, которая сыграла роль проницательного секретаря радиостанции Дженнифер Марлоу,… скончалась в воскресенье. Ей было 79 лет", - пишет журнал.
Роль в "Радио Цинциннати" принесла Андерсон две номинации на премию "Эмми" и три на "Золотой глобус".
Андерсон также снялась в таких фильмах, как "История Джейн Мэнсфилд" с Арнольдом Шварценеггером и "Невероятный Халк".
Журнал сообщает, что актриса скончалась после продолжительной тяжелой болезни.
 
КультураАрнольд Шварценеггер
 
 
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