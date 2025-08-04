https://ria.ru/20250804/aktrisa-2032376082.html

Шизофрения и нищета: трагедия актрисы Натальи Назаровой

Шизофрения и нищета: трагедия актрисы Натальи Назаровой - РИА Новости, 04.08.2025

Шизофрения и нищета: трагедия актрисы Натальи Назаровой

Наталья Назарова вошла в историю отечественного кино как "королева эпизодов". Ее появление на экране действительно часто было коротким, но очень ярким. Главные... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:00:00+03:00

2025-08-04T19:00:00+03:00

2025-08-04T19:00:00+03:00

наталья назарова

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Наталья Назарова вошла в историю отечественного кино как "королева эпизодов". Ее появление на экране действительно часто было коротким, но очень ярким. Главные роли в фильмографии практически отсутствовали, однако каждый её выход запоминался зрителю надолго. Критики не раз ставили Назарову в один ряд с Фаиной Раневской, отмечая редкий дар перевоплощения, выразительную пластику и умение моментально захватывать внимание зрителя. Несмотря на все предпосылки к большому успеху, она так и не успела раскрыть весь потенциал в кино.Чуть больше признания Назарова получила на театральной сцене, где её талант проявлялся с большей полнотой. Но даже там судьба не дала ей реализоваться до конца. Один судьбоносный вечер перечеркнул всё, одна трагедия стала переломной точкой, после которой жизнь и карьера пошли под откос. Началась череда тяжёлых испытаний, которые необратимо изменили судьбу актрисы.С детства на сценеС самого детства Назарова была уверена: её призвание - сцена. Родилась в Алма-Ате в семье военного лётчика и бухгалтера, росла в атмосфере строгости и дисциплины, где творческие амбиции воспринимались скорее, как легкомысленная блажь, нежели серьёзный жизненный путь.Родители, представители "настоящих" профессий, не воспринимали увлечение дочери театром всерьёз. Но Наталья не отступала. Едва научившись читать, она уже разыгрывала миниатюры перед родственниками, а в школьные годы стала душой всех постановок и утренников.Маленькая, хрупкая девочка с живыми глазами с лёгкостью перевоплощалась в кого угодно, от сказочных персонажей до героев классики, и одноклассники уважали её за неподдельный артистизм и сценическую смелость.Со временем родители приняли творческие устремления дочери и перестали препятствовать её желанию стать актрисой. Окончив школу, Наталья отправилась в Москву, твёрдо решив поступать в театральный вуз.С первой попытки она стала студенткой Щепкинского училища, однако уже после первого курса поняла, что ищет нечто другое. Приняла важное для себя решение и перевелась в школу-студию МХАТ, увидев в ней более подходящую площадку для формирования своей актёрской индивидуальности.Мечты о кино и сцена как отдушинаУчёба в школе-студии МХАТ стала для Натальи Назаровой не только ступенью к профессии. Именно там у неё формировался актерский характер. Девушка быстро завоевала расположение преподавателей и однокурсников за свою искренность и трудолюбие. После выпуска её пригласили в труппу Московского художественного театра - одно из самых престижных мест для молодого актёра.В коллективе она тоже нашла тёплый приём, хотя не обошлось без сложностей. С актрисой Еленой Прокловой отношения не сложились с самого начала. Попытки Назаровой наладить контакт оказались безуспешны.Взаимное непонимание со временем переросло в открытую неприязнь, которая иногда выливалась в острые конфликты. Несмотря на это, Назарова ощущала себя в театре на своём месте, а каждый выход на сцену приносил ей настоящее счастье.Но мечтой была всё же работа в кино. Дебют на съёмочной площадке стал для неё важным шагом, хотя и не тем, на который она надеялась. Режиссёры видели в ней "солнечный" типаж, весёлую, неунывающую женщину, которая оживляла эпизоды своим присутствием.Так за ней и закрепилось прозвище "королева эпизодов". Она мелькала в кадре на секунды, но зрители неизменно запоминали её лицо, её голос, манеру говорить и жесты.Но, конечно, актриса мечтала о большем. Ей хотелось попробовать себя в более глубокой, драматической работе. Такая возможность, казалось, появилась, когда режиссёр Владимир Салюк пригласил её на главную роль в новую психологическую драму. Это был её шанс.Но на съёмочной площадке что-то пошло не так. Она не смогла вжиться в роль, её старания воспринимались сдержанно, а иногда даже иронично. Съёмочная группа улыбалась за её спиной, режиссёр не скрывал разочарования.Для Назаровой это стало болезненным ударом. Казалось, она лишилась самого главного - веры в себя как в актрису. Она всерьёз подумывала о том, чтобы совсем уйти из профессии. Но рядом оказались люди, которые сумели поддержать. Ей напомнили, что в актёрской профессии важно найти "свой" образ - тот, который будет близок и зрителю, и исполнителю. Назарова осознала: она нужна зрителю такой, какой её полюбили - жизнелюбивой, искренней, яркой.Несбывшиеся материнство и любовьЛичная жизнь Натальи Назаровой, казалось бы, складывалась благополучно. Её брак с актёром Вячеславом Обросовым воспринимался окружающими как образцовый. В их отношениях было много тепла, взаимной поддержки и творческого единения. Они жили в одном ритме, говорили на одном языке и всегда понимали друг друга с полуслова.Наталья открыто говорила о своём взгляде на материнство. Она не хотела становиться матерью, объясняя это стремлением полностью отдаться профессии. Её решение не имело под собой личных травм или сомнений, просто актёрская карьера в её представлении не оставляла места для пелёнок и бессонных ночей. Обросов не возражал, он разделял её убеждения, по крайней мере, так казалось.Многие друзья пары восхищались их отношениями. Обросов и Назарова выглядели счастливой творческой парой без драм и публичных выяснений отношений. Но за кулисами всё было куда сложнее.После провала в кино, который Наталья пережила особенно болезненно, в её жизни начали накапливаться внутренние противоречия. Вячеслав чувствовал это. Возможно, его начало утомлять постоянное напряжение, с которым жила жена, её бесконечные переживания, разочарования, сомнения в себе.Развод стал неожиданностью даже для близких. Ни Назарова, ни Обросов не стали предавать огласке причины расставания. Это решение они оставили только между собой. Но, как водится, слухи заполнили тишину: кто-то считал, что супруг устал от чрезмерной эмоциональности Назаровой, кто-то говорил, что "он всё же захотел детей, а она продолжала отказываться".Как бы там ни было, Наталья позже признавалась, что только об одном по-настоящему жалеет - о том, что не стала матерью.Трагедия, изменившая судьбуЖизнь Натальи Назаровой пошла под откос после одного трагического эпизода, который в одночасье перечеркнул её прошлое и лишил будущего. Это событие стало тем самым моментом, после которого её путь разделился на "до" и "после".Однажды вечером, возвращаясь домой с репетиции, Назарова выбрала путь через тёмный переулок. Она спешила, думая о ролях, о театре, о том, что завтра снова нужно будет выходить на сцену. Но до дома она так и не дошла. Из темноты на неё внезапно набросился неизвестный мужчина. Он ударил актрису по голове тяжёлым предметом, и Наталья мгновенно потеряла сознание.Нападавший скрылся, прихватив её сумку и украшения. Позже выяснилось, что его так и не нашли. Тело без сознания нашла случайная прохожая, вызвала "скорую". В больнице Назаровой поставили страшный диагноз - тяжёлая черепно-мозговая травма.Долгие недели актриса находилась в критическом состоянии. Она не могла ни ходить, ни говорить, ни есть без посторонней помощи. Её буквально возвращали к жизни. Шаг за шагом, глоток за глотком, слово за словом. Это был болезненный процесс и физически, и эмоционально.Поддержка матери и одной из близких подруг помогла ей не сломаться окончательно. Назарова научилась снова держать ложку, делать шаг, произносить фразы. Но на сцену она так и не вернулась. Как бы ни старалась, организм больше не слушался её, а душа постепенно угасала.Со временем начались новые, тревожные симптомы. Наталью стала подводить память: она забывала, куда положила вещи, не могла вспомнить имена коллег, иногда даже дни недели. Порой она впадала в панику без видимой причины, а её мысли становились всё мрачнее. Она то часами сидела, уставившись в одну точку, то вдруг начинала метаться по комнате в страхе.Мать и подруга, забеспокоившись, настояли на визите к психиатру. Обследование подтвердило худшие опасения: после черепно-мозговой травмы у Натальи начали развиваться тяжёлые нарушения психики. Этот диагноз окончательно закрыл для неё дверь в мир театра и кино. Жизнь, когда-то наполненная светом софитов, теперь погружалась в сумрак болезни и безысходности.Со сцены на обочину жизниЕё здоровье стремительно ухудшалось, и врачи, после длительных наблюдений, вынесли неутешительный диагноз - шизофрения. Этот удар оказался даже тяжелее, чем физическая травма: актрису лишили не только профессии, но и надежды.Болезнь окончательно разрушила её мир. Назарова переехала к матери, но даже в стенах родного дома ей становилось всё труднее находить точку опоры. Она всё больше уходила в себя, замыкалась, перестала отвечать на звонки и письма, оборвала связи с друзьями, коллегами, почти со всеми, кто был рядом в прежней жизни.Каждый день приносил ухудшение: приступы тревоги, провалы в памяти, спутанность сознания. Однажды она перестала узнавать даже самую близкую для себя фигуру - свою маму.Жить приходилось на мизерную пенсию по инвалидности, которой едва хватало на самые необходимые лекарства. Денег на еду не было. Наталья вместе с матерью вынуждена была питаться дешевыми свиными обрезками, иногда тем, что удавалось собрать на рынке.Когда состояние стабилизировалось настолько, что она могла выйти из дома, Назарова стала ежедневно ходить к храму. Там она часами молилась. А после садилась на скамейку у входа и просила милостыню. Некоторые прохожие узнавали в ней некогда любимую актрису, другие просто сочувствовали женщине с грустными глазами и подавали мелочь.Когда её мать умерла, Назарова осталась совсем одна. Это стало новым ударом. Окончательная изоляция. Болезнь вновь пошла в рост, обострилась. Никто уже не следил за её лечением, и приступы случались всё чаще. Однажды соседи вызвали врачей, когда услышали, как она громко с кем-то разговаривает.Мимолетная "сказка" не принесла счастьяВ 2010 году жизнь Натальи Назаровой вдруг привлекла внимание журналистов. Она стала героиней программы Андрея Малахова "Пусть говорят", и съёмочная группа помогла актрисе сделать ремонт в квартире, навести порядок в жизни и, конечно, преобразить её с помощью стилистов. На экране она выглядела счастливой, и казалось, что вот оно новое начало.Андрей Малахов не только организовал для неё этот "второй шанс", но и помог вернуться к любимой профессии, доверив Наталье эпизодическую роль в сериале "Золотой папа". Но, несмотря на этот шанс, она не почувствовала себя по-настоящему счастливой. Мимолетная работа на съемочной площадке не изменила её одиночества. У нее по-прежнему почти не было людей, готовых её поддержать. Единственные люди, с кем она общалась, были врачи.Дни Натальи Назаровой проходили в уединении, она проводила время у телевизора, занималась вязанием, вышивала иконы. Жизнь стала однообразной, а пенсия по инвалидности была её единственным источником дохода. Когда начался карантин, её психическое состояние значительно ухудшилось, и шизофрения снова обострилась.В 2022 году актриса ушла из жизни. На её прощание пришло очень мало людей, и среди них не было тех, кто когда-то был ей близок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья назарова