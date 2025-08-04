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Число рейсов, задержанных в аэропорту Сочи, сократилось до семи - РИА Новости, 04.08.2025
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12:06 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/aeroport-2033222248.html
Число рейсов, задержанных в аэропорту Сочи, сократилось до семи
Число рейсов, задержанных в аэропорту Сочи, сократилось до семи - РИА Новости, 04.08.2025
Число рейсов, задержанных в аэропорту Сочи, сократилось до семи
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, число задержанных рейсов на вылет сокращено до семи, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани. РИА Новости, 04.08.2025
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происшествия
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СОЧИ, 4 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, число задержанных рейсов на вылет сокращено до семи, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани. "На 10.30 4 августа в связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Сочи на вылет задержано (более 2 часов) 7 рейсов", - говорится в сообщении. Авиаперевозчики стабилизируют свое расписание в течение дня, добавили в авиагавани. Из-за возгорания на нефтебазе в Адлере, вызванного падением обломков украинских БПЛА, в аэропорте возникли сложности с заправкой самолетов керосином, в воскресенье на вылет было задержано 26 рейсов, затем это число снизилось до 16.
https://ria.ru/20250804/ogranicheniya-2033163461.html
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происшествия, сочи, адлер
Происшествия, Сочи, Адлер
Число рейсов, задержанных в аэропорту Сочи, сократилось до семи

Число рейсов, задержанных на вылет в аэропорту Сочи, сократилось до семи

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту Адлера
Самолет в аэропорту Адлера - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Самолет в аэропорту Адлера. Архивное фото
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СОЧИ, 4 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, число задержанных рейсов на вылет сокращено до семи, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани.
«
"На 10.30 4 августа в связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Сочи на вылет задержано (более 2 часов) 7 рейсов", - говорится в сообщении.
Авиаперевозчики стабилизируют свое расписание в течение дня, добавили в авиагавани.
Из-за возгорания на нефтебазе в Адлере, вызванного падением обломков украинских БПЛА, в аэропорте возникли сложности с заправкой самолетов керосином, в воскресенье на вылет было задержано 26 рейсов, затем это число снизилось до 16.
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