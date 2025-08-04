https://ria.ru/20250804/aeroport-2033222248.html

Число рейсов, задержанных в аэропорту Сочи, сократилось до семи

Число рейсов, задержанных в аэропорту Сочи, сократилось до семи - РИА Новости, 04.08.2025

Число рейсов, задержанных в аэропорту Сочи, сократилось до семи

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, число задержанных рейсов на вылет сокращено до семи, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:06:00+03:00

2025-08-04T12:06:00+03:00

2025-08-04T12:06:00+03:00

происшествия

сочи

адлер

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СОЧИ, 4 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, число задержанных рейсов на вылет сокращено до семи, сообщили РИА Новости в сочинской авиагавани. "На 10.30 4 августа в связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Сочи на вылет задержано (более 2 часов) 7 рейсов", - говорится в сообщении. Авиаперевозчики стабилизируют свое расписание в течение дня, добавили в авиагавани. Из-за возгорания на нефтебазе в Адлере, вызванного падением обломков украинских БПЛА, в аэропорте возникли сложности с заправкой самолетов керосином, в воскресенье на вылет было задержано 26 рейсов, затем это число снизилось до 16.

https://ria.ru/20250804/ogranicheniya-2033163461.html

сочи

адлер

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, адлер