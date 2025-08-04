Армянские адвокаты представили католикосу предложения по защите прав церкви
Правозащитники представили католикосу Гарегину II идеи по защите прав церкви
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ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Представители инициативы "Пять правозащитников", объединяющей известных армянских адвокатов, представили католикосу всех армян Гарегину II свои предложения по защите прав Армянской апостольской церкви (ААЦ), сообщает в понедельник пресс-канцелярия ААЦ.
Отмечается, что в ходе встречи в понедельник были затронуты вопросы, связанные с развернутой в последнее время властями Армении незаконной компанией против Армянской апостольской церкви и церковнослужителей.
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"Члены инициативы представили святейшему патриарху свои соображения и предложения по обеспечению в рамках закона защиты прав церкви", - говорится в сообщении. Отмечается, что католикос всех армян выразил правозащитникам признательность за усилия по защите церкви и духовенства.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
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