https://ria.ru/20250804/advokaty-2033341787.html

Армянские адвокаты представили католикосу предложения по защите прав церкви

Армянские адвокаты представили католикосу предложения по защите прав церкви - РИА Новости, 04.08.2025

Армянские адвокаты представили католикосу предложения по защите прав церкви

Представители инициативы "Пять правозащитников", объединяющей известных армянских адвокатов, представили католикосу всех армян Гарегину II свои предложения по... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:15:00+03:00

2025-08-04T19:15:00+03:00

2025-08-04T19:15:00+03:00

религия

армения

россия

ереван

гарегин ii

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Представители инициативы "Пять правозащитников", объединяющей известных армянских адвокатов, представили католикосу всех армян Гарегину II свои предложения по защите прав Армянской апостольской церкви (ААЦ), сообщает в понедельник пресс-канцелярия ААЦ. Отмечается, что в ходе встречи в понедельник были затронуты вопросы, связанные с развернутой в последнее время властями Армении незаконной компанией против Армянской апостольской церкви и церковнослужителей. "Члены инициативы представили святейшему патриарху свои соображения и предложения по обеспечению в рамках закона защиты прав церкви", - говорится в сообщении. Отмечается, что католикос всех армян выразил правозащитникам признательность за усилия по защите церкви и духовенства. Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250801/bog-2032738714.html

https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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