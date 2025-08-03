https://ria.ru/20250803/zemletryasenie-2033060105.html

У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5

У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 03.08.2025

У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в воскресенье вблизи Северо-Курильска в Сахалинской области, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:13:00+03:00

2025-08-03T09:13:00+03:00

2025-08-03T09:13:00+03:00

происшествия

северо-курильск

сахалинская область

тихий океан

елена семенова

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в воскресенье вблизи Северо-Курильска в Сахалинской области, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 6,5 зарегистрировано в Тихом океане 3 августа в 16.37 (8.37 мск). Эпицентр находился в 124 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 19 километров", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, жители Северо-Курильска ощутили подземный толчок силой четыре балла.

https://ria.ru/20250803/aftershok-2033058944.html

северо-курильск

сахалинская область

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, северо-курильск, сахалинская область, тихий океан, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области