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У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 03.08.2025
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09:13 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/zemletryasenie-2033060105.html
У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5
У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5 - РИА Новости, 03.08.2025
У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в воскресенье вблизи Северо-Курильска в Сахалинской области, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:13:00+03:00
2025-08-03T09:13:00+03:00
происшествия
северо-курильск
сахалинская область
тихий океан
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в воскресенье вблизи Северо-Курильска в Сахалинской области, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 6,5 зарегистрировано в Тихом океане 3 августа в 16.37 (8.37 мск). Эпицентр находился в 124 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 19 километров", - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, жители Северо-Курильска ощутили подземный толчок силой четыре балла.
https://ria.ru/20250803/aftershok-2033058944.html
северо-курильск
сахалинская область
тихий океан
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происшествия, северо-курильск, сахалинская область, тихий океан, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Северо-Курильск, Сахалинская область, Тихий океан, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области

У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в воскресенье вблизи Северо-Курильска в Сахалинской области, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясения магнитудой 6,5 зарегистрировано в Тихом океане 3 августа в 16.37 (8.37 мск). Эпицентр находился в 124 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 19 километров", - рассказала сейсмолог.
По информации собеседницы агентства, жители Северо-Курильска ощутили подземный толчок силой четыре балла.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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ПроисшествияСеверо-КурильскСахалинская областьТихий океанЕлена СеменоваЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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