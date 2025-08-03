https://ria.ru/20250803/zemletryasenie-2033055461.html
В Нью-Джерси зафиксировали землетрясение
В Нью-Джерси зафиксировали землетрясение - РИА Новости, 03.08.2025
В Нью-Джерси зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано в американском штате Нью-Джерси, местные жители ощутили толчки, сообщают Геологическая служба США (USGS) и издание New... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T07:45:00+03:00
2025-08-03T07:45:00+03:00
2025-08-03T07:45:00+03:00
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нью-джерси
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано в американском штате Нью-Джерси, местные жители ощутили толчки, сообщают Геологическая служба США (USGS) и издание New York Times. По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в районе Хасбрук Хайс в 2.18 по времени UTС (5.18 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Как уточняет издание жители северной части Нью-Джерси сообщили о кратковременном, но сильном толчке. При этом издание, ссылаясь на геологов, сообщает, что землетрясения магнитудой 3 не являются редкостью для этого региона, хоть небольшие землетрясения обычно и проходят незамеченными и редко приводят к значительному ущербу. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250803/kamchatka-2033053510.html
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в мире, нью-джерси
В Нью-Джерси зафиксировали землетрясение
В Нью-Джерси зафиксировали землетрясение магнитудой 3