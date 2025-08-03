https://ria.ru/20250803/zelenskiy-2033104794.html
Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ
Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025
Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ
Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:44:00+03:00
2025-08-03T15:44:00+03:00
2025-08-03T15:54:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_0:105:1862:1152_1920x0_80_0_0_f8962474c22231e54652668e81d98c1e.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает агентство "РБК-Украина". "Зеленский назначил генерала Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.До назначения Кривоножко на должность командующего воздушными силами ВСУ занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск.
https://ria.ru/20250730/zelenskij-2032447970.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023489111_201:0:1862:1246_1920x0_80_0_0_ffbe5126018917f20b702542b65ec34d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире, следственный комитет россии (ск рф), россия
Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ
Зеленский назначил генерал-лейтенанта Кривоножко командующим Воздушными силами