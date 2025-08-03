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Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025
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15:44 03.08.2025 (обновлено: 15:54 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/zelenskiy-2033104794.html
Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ
Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025
Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ
Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:44:00+03:00
2025-08-03T15:54:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает агентство "РБК-Украина". "Зеленский назначил генерала Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.До назначения Кривоножко на должность командующего воздушными силами ВСУ занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск.
https://ria.ru/20250730/zelenskij-2032447970.html
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вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире, следственный комитет россии (ск рф), россия
Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ

Зеленский назначил генерал-лейтенанта Кривоножко командующим Воздушными силами

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает агентство "РБК-Украина".
«
"Зеленский назначил генерала Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
До назначения Кривоножко на должность командующего воздушными силами ВСУ занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск.
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