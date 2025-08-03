https://ria.ru/20250803/zelenskiy-2033104794.html

Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ

Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025

Зеленский назначил нового командующего Воздушными силами ВСУ

Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:44:00+03:00

2025-08-03T15:44:00+03:00

2025-08-03T15:54:00+03:00

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ, сообщает агентство "РБК-Украина". "Зеленский назначил генерала Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.До назначения Кривоножко на должность командующего воздушными силами ВСУ занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск.

https://ria.ru/20250730/zelenskij-2032447970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире, следственный комитет россии (ск рф), россия