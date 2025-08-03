https://ria.ru/20250803/zavod-2033092528.html

Цунами уничтожило все оборудование рыбзавода на Курилах

Цунами уничтожило все оборудование рыбзавода на Курилах - РИА Новости, 03.08.2025

Цунами уничтожило все оборудование рыбзавода на Курилах

Рыбоперерабатывающий завод "Алаид" на Парамушире во время цунами лишился всего оборудования и в ближайшее время не сможет продолжить работу, сообщает... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T13:53:00+03:00

2025-08-03T13:53:00+03:00

2025-08-03T13:53:00+03:00

камчатка

северо-курильск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – РИА Новости. Рыбоперерабатывающий завод "Алаид" на Парамушире во время цунами лишился всего оборудования и в ближайшее время не сможет продолжить работу, сообщает администрация Северо-Курильского района. "Завод сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период. Цунами вывело из строя все электрооборудование, уничтожена трансформаторная подстанция, все холодильное оборудование, конвейерные ленты в цехах пришли в негодность", - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета. По данным властей района, стихия разрушила также подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, уничтожила краны и грузовую технику. Многое из пострадавших материальных ценностей из-за воздействия соленой морской воды не подлежит восстановлению. Волной вымыло хранившиеся на заводе 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка. "Силами коллектива завода продолжается расчистка территории от завалов. Размер ущерба будет определен после окончания экспертизы и подсчета убытков. Только после получения точной оценки нанесенного заводу ущерба будут понятны сроки восстановления предприятия и его возвращения к полноценной работе", - отмечает пресс-служба. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлено морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://ria.ru/20250803/tsunami-2033073083.html

https://ria.ru/20250608/rossija-2021594325.html

камчатка

северо-курильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

камчатка, северо-курильск, происшествия