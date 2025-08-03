https://ria.ru/20250803/zarplata-2033048049.html
Треть работающих россиян получают от 100 тысяч рублей
Треть работающих россиян получают от 100 тысяч рублей - РИА Новости, 03.08.2025
Треть работающих россиян получают от 100 тысяч рублей
Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников, еще двумя годами ранее такие зарплаты встречались... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T03:02:00+03:00
2025-08-03T03:02:00+03:00
2025-08-03T03:02:00+03:00
общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников, еще двумя годами ранее такие зарплаты встречались почти вдвое реже, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек. Согласно данным ведомства, в апреле среднюю зарплату до вычета налога от 100 тысяч рублей получали 31,9% работников в стране. Двумя годами ранее значение было на отметке в 17,4%. Так, в текущем году зарплату от 100 до 150 тысяч рублей получали 17,2% работников, от 150 до 200 тысяч - 6,9%, от 200 до 400 тысяч рублей - 6,3%, а больше этой суммы - 1,5%. Кроме того, от 80 до 100 тысяч рублей в среднем зарабатывают 13,1% россиян, от 60 до 80 тысяч - 17%. Еще 20,2% получают в месяц 40-60 тысяч рублей, а 15,2% - от 22,4 до 40 тысяч. Меньше МРОТ (22,4 тысячи рублей) получает 2,6% работающих россиян. В 2023 году таких было 2,4%, при этом МРОТ тогда составлял 16,2 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250802/moskva-2032952089.html
https://ria.ru/20250801/zarplata-2032755471.html
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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Треть работающих россиян получают от 100 тысяч рублей
Росстат: треть работающих россиян получают от 100 тысяч рублей
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников, еще двумя годами ранее такие зарплаты встречались почти вдвое реже, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.
Согласно данным ведомства, в апреле среднюю зарплату до вычета налога от 100 тысяч рублей получали 31,9% работников в стране. Двумя годами ранее значение было на отметке в 17,4%.
Так, в текущем году зарплату от 100 до 150 тысяч рублей получали 17,2% работников, от 150 до 200 тысяч - 6,9%, от 200 до 400 тысяч рублей - 6,3%, а больше этой суммы - 1,5%.
Кроме того, от 80 до 100 тысяч рублей в среднем зарабатывают 13,1% россиян, от 60 до 80 тысяч - 17%. Еще 20,2% получают в месяц 40-60 тысяч рублей, а 15,2% - от 22,4 до 40 тысяч.
Меньше МРОТ (22,4 тысячи рублей) получает 2,6% работающих россиян. В 2023 году таких было 2,4%, при этом МРОТ тогда составлял 16,2 тысячи рублей.