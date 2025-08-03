В ЛНР создадут государственный природный заповедник
Мишустин подписал постановление о создании природного заповедника в Луганске
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство утвердило постановление о создании Луганского государственного природного заповедника, он будет находиться на территориях Станично-Луганского, Меловского, Свердловского, Славяносербского и Новоайдарского муниципальных округов Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба кабмина.
"На территориях Станично-Луганского, Меловского, Свердловского, Славяносербского и Новоайдарского муниципальных округов Луганской Народной Республики создан государственный природный заповедник. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В состав заповедника вошли четыре кластера – "Стрельцовская степь", "Станично-Луганский", "Трёхизбенская степь" и "Провальская степь". Их общая площадь составляет более 5,4 тысяч гектаров. В каждом из кластеров представлены свои виды растительности и животного мира, некоторые из которых занесены в Красную книгу России. Среди них – пион тонколистный, сапсан, чёрный аист, жук-олень.
"Решение позволит защитить уникальные степные ландшафты, а также растения и животных, обитающих в этих экосистемах", - отметили в кабмине.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев добавил, что одной из национальных целей, определённых президентом России, является достижение экологического благополучия, сохранение биологического разнообразия – его неотъемлемая часть.
По его словам, создание государственного природного заповедника на территории Луганской Народной Республики позволит обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих представителей флоры и фауны.
"Так мы сохраняем уникальное природное наследие нашей страны для будущих поколений", – подчеркнул вице-премьер.
Работа идёт в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.