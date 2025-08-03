Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР создадут государственный природный заповедник - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/zapovednik-2033081156.html
В ЛНР создадут государственный природный заповедник
В ЛНР создадут государственный природный заповедник - РИА Новости, 03.08.2025
В ЛНР создадут государственный природный заповедник
Правительство утвердило постановление о создании Луганского государственного природного заповедника, он будет находиться на территориях Станично-Луганского,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:31:00+03:00
2025-08-03T12:31:00+03:00
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
михаил мишустин
дмитрий патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011993662_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a78956911bd46ab112723a0fa78656b0.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство утвердило постановление о создании Луганского государственного природного заповедника, он будет находиться на территориях Станично-Луганского, Меловского, Свердловского, Славяносербского и Новоайдарского муниципальных округов Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба кабмина. "На территориях Станично-Луганского, Меловского, Свердловского, Славяносербского и Новоайдарского муниципальных округов Луганской Народной Республики создан государственный природный заповедник. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В состав заповедника вошли четыре кластера – "Стрельцовская степь", "Станично-Луганский", "Трёхизбенская степь" и "Провальская степь". Их общая площадь составляет более 5,4 тысяч гектаров. В каждом из кластеров представлены свои виды растительности и животного мира, некоторые из которых занесены в Красную книгу России. Среди них – пион тонколистный, сапсан, чёрный аист, жук-олень. "Решение позволит защитить уникальные степные ландшафты, а также растения и животных, обитающих в этих экосистемах", - отметили в кабмине. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев добавил, что одной из национальных целей, определённых президентом России, является достижение экологического благополучия, сохранение биологического разнообразия – его неотъемлемая часть. По его словам, создание государственного природного заповедника на территории Луганской Народной Республики позволит обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих представителей флоры и фауны. "Так мы сохраняем уникальное природное наследие нашей страны для будущих поколений", – подчеркнул вице-премьер. Работа идёт в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20250703/lugansk-2026989846.html
https://realty.ria.ru/20250731/gals-development-2032646994.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2011993662_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1319902cb9cb7aeeb1bbb0799785e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, михаил мишустин, дмитрий патрушев
Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев
В ЛНР создадут государственный природный заповедник

Мишустин подписал постановление о создании природного заповедника в Луганске

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Лес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство утвердило постановление о создании Луганского государственного природного заповедника, он будет находиться на территориях Станично-Луганского, Меловского, Свердловского, Славяносербского и Новоайдарского муниципальных округов Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба кабмина.
"На территориях Станично-Луганского, Меловского, Свердловского, Славяносербского и Новоайдарского муниципальных округов Луганской Народной Республики создан государственный природный заповедник. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Выставка, посвященная операции Поток по освобождению Курской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Луганске открылась выставка, посвященная операции "Поток"
3 июля, 17:01
В состав заповедника вошли четыре кластера – "Стрельцовская степь", "Станично-Луганский", "Трёхизбенская степь" и "Провальская степь". Их общая площадь составляет более 5,4 тысяч гектаров. В каждом из кластеров представлены свои виды растительности и животного мира, некоторые из которых занесены в Красную книгу России. Среди них – пион тонколистный, сапсан, чёрный аист, жук-олень.
"Решение позволит защитить уникальные степные ландшафты, а также растения и животных, обитающих в этих экосистемах", - отметили в кабмине.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев добавил, что одной из национальных целей, определённых президентом России, является достижение экологического благополучия, сохранение биологического разнообразия – его неотъемлемая часть.
По его словам, создание государственного природного заповедника на территории Луганской Народной Республики позволит обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих представителей флоры и фауны.
"Так мы сохраняем уникальное природное наследие нашей страны для будущих поколений", – подчеркнул вице-премьер.
Работа идёт в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Ландшафтное пространство в московском жилом комплексе Монблан - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
"Галс-Девелопмент" создаст в Замоскворечье альпийский парк
31 июля, 16:23
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМихаил МишустинДмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала