https://ria.ru/20250803/zapovednik-2033081156.html

В ЛНР создадут государственный природный заповедник

В ЛНР создадут государственный природный заповедник - РИА Новости, 03.08.2025

В ЛНР создадут государственный природный заповедник

Правительство утвердило постановление о создании Луганского государственного природного заповедника, он будет находиться на территориях Станично-Луганского,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:31:00+03:00

2025-08-03T12:31:00+03:00

2025-08-03T12:31:00+03:00

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

михаил мишустин

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство утвердило постановление о создании Луганского государственного природного заповедника, он будет находиться на территориях Станично-Луганского, Меловского, Свердловского, Славяносербского и Новоайдарского муниципальных округов Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба кабмина. "На территориях Станично-Луганского, Меловского, Свердловского, Славяносербского и Новоайдарского муниципальных округов Луганской Народной Республики создан государственный природный заповедник. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В состав заповедника вошли четыре кластера – "Стрельцовская степь", "Станично-Луганский", "Трёхизбенская степь" и "Провальская степь". Их общая площадь составляет более 5,4 тысяч гектаров. В каждом из кластеров представлены свои виды растительности и животного мира, некоторые из которых занесены в Красную книгу России. Среди них – пион тонколистный, сапсан, чёрный аист, жук-олень. "Решение позволит защитить уникальные степные ландшафты, а также растения и животных, обитающих в этих экосистемах", - отметили в кабмине. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев добавил, что одной из национальных целей, определённых президентом России, является достижение экологического благополучия, сохранение биологического разнообразия – его неотъемлемая часть. По его словам, создание государственного природного заповедника на территории Луганской Народной Республики позволит обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих представителей флоры и фауны. "Так мы сохраняем уникальное природное наследие нашей страны для будущих поколений", – подчеркнул вице-премьер. Работа идёт в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20250703/lugansk-2026989846.html

https://realty.ria.ru/20250731/gals-development-2032646994.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, михаил мишустин, дмитрий патрушев