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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 03.08.2025
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:07:00+03:00
2025-08-03T12:07:00+03:00
2025-08-03T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное, Ковшаровка, Высшее Солёное в Харьковской области, Новоселовка и Яровая в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер Senator канадского производства и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действия "Запада"