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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 03.08.2025
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12:07 03.08.2025 (обновлено: 12:17 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/zapad-2033077539.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 03.08.2025
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:07:00+03:00
2025-08-03T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное, Ковшаровка, Высшее Солёное в Харьковской области, Новоселовка и Яровая в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер Senator канадского производства и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действия "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное, Ковшаровка, Высшее Солёное в Харьковской области, Новоселовка и Яровая в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер Senator канадского производства и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
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