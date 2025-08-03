https://ria.ru/20250803/zapad-2033077539.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 03.08.2025

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:07:00+03:00

2025-08-03T12:07:00+03:00

2025-08-03T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и одного полка в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное, Ковшаровка, Высшее Солёное в Харьковской области, Новоселовка и Яровая в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер Senator канадского производства и бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

россия, украина