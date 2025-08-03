https://ria.ru/20250803/yurist-2033048400.html

Юрист рассказал, что нужно декларировать при выезде из России

Юрист рассказал, что нужно декларировать при выезде из России - РИА Новости, 03.08.2025

Юрист рассказал, что нужно декларировать при выезде из России

Госнаграды, культурные ценности, автомобили, редкие растения и животных, а также оружие на сумму свыше 10 тысяч долларов США нужно декларировать на таможне при... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T03:06:00+03:00

2025-08-03T03:06:00+03:00

2025-08-03T03:06:00+03:00

россия

сша

евгений пантазий

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Госнаграды, культурные ценности, автомобили, редкие растения и животных, а также оружие на сумму свыше 10 тысяч долларов США нужно декларировать на таможне при выезде из России, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий. "Обязательному декларированию помимо денежных средств и дорожных чеков подлежат культурные ценности, растения и животные на грани исчезновения, транспортные средства, государственные награды РФ, оружие и составляющие элементы", - перечислил юрист. Пантазий отметил, что также декларировать при выезде из страны нужно лекарства с содержанием сильнодействующих и ядовитых веществ, а также медпрепараты психотропного и наркотического характера.

https://ria.ru/20250725/prodazha-2031283968.html

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россия, сша, евгений пантазий, ассоциация юристов россии