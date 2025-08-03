https://ria.ru/20250803/vzryv-2033043497.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 03.08.2025

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T00:24:00+03:00

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2025-08-03T09:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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игорь терехов

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале."Взрыв в городе", — написал он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области объявили воздушную тревогу. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250802/elektroenergiya-2033039002.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

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2025

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харьков, россия, игорь терехов, вооруженные силы украины, украина