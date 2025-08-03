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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:24 03.08.2025 (обновлено: 09:14 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/vzryv-2033043497.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 03.08.2025
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T00:24:00+03:00
2025-08-03T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
россия
игорь терехов
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале."Взрыв в городе", — написал он.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области объявили воздушную тревогу. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250802/elektroenergiya-2033039002.html
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харьков, россия, игорь терехов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Игорь Терехов, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram-канале.
"Взрыв в городе", — написал он.
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По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияИгорь ТереховВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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