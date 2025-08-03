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Пушистая выставка: как прошло "КоШарики Шоу" в Москве - РИА Новости, 03.08.2025
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15:54 03.08.2025 (обновлено: 16:16 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/vystavka-2033085651.html
Пушистая выставка: как прошло "КоШарики Шоу" в Москве
Пушистая выставка: как прошло "КоШарики Шоу" в Москве - РИА Новости, 03.08.2025
Пушистая выставка: как прошло "КоШарики Шоу" в Москве
РИА Новости, 03.08.2025
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фото, фото, москва, россия
Фото, Москва, Россия

Пушистая выставка: как прошло "КоШарики Шоу" в Москве

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© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Выставка открыта для посетителей 2 и 3 августа с 11:00 до 18:00.

Выставка КоШарики Шоу в Москве

Выставка открыта для посетителей 2 и 3 августа с 11:00 до 18:00.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 8
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На выставке представлены редкие и популярные породы кошек и котят, от самых больших до самых маленьких.

Выставка КоШарики Шоу в Москве

На выставке представлены редкие и популярные породы кошек и котят, от самых больших до самых маленьких.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 8
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Посетители смогут увидеть свыше 25 пород: мейн-кун, шотландская вислоухая, абиссинская, британская, экзотическая, тайская, персидская, скоттиш-фолд, корниш-рекс и многие другие.

Выставка КоШарики Шоу в Москве

Посетители смогут увидеть свыше 25 пород: мейн-кун, шотландская вислоухая, абиссинская, британская, экзотическая, тайская, персидская, скоттиш-фолд, корниш-рекс и многие другие.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 8
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В выставке принимают участие сто питомников.

Выставка КоШарики Шоу в Москве

В выставке принимают участие сто питомников.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 8
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На фото: котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая).

Выставка КоШарики Шоу в Москве

На фото: котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая).

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 8
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Посетители смогут приобрести котенка практически любой породы — от самых простых до самых дорогих, эксклюзивных экземпляров. Все животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.

Выставка КоШарики Шоу в Москве

Посетители смогут приобрести котенка практически любой породы — от самых простых до самых дорогих, эксклюзивных экземпляров. Все животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На фото: кошка породы хайленд-страйт (шотландская длинношерстная).

Выставка КоШарики Шоу в Москве

На фото: кошка породы хайленд-страйт (шотландская длинношерстная).

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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7 из 8
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Зрители могут отдать свой голос за понравившуюся кошку, котенка или питомник. По итогам голосования в конце выставки победители получат призы и награды.

Выставка КоШарики Шоу в Москве

Зрители могут отдать свой голос за понравившуюся кошку, котенка или питомник. По итогам голосования в конце выставки победители получат призы и награды.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 8
 
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