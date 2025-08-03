Пушистая выставка: как прошло "КоШарики Шоу" в Москве

Выставка открыта для посетителей 2 и 3 августа с 11:00 до 18:00.
Выставка открыта для посетителей 2 и 3 августа с 11:00 до 18:00.
На выставке представлены редкие и популярные породы кошек и котят, от самых больших до самых маленьких.
На выставке представлены редкие и популярные породы кошек и котят, от самых больших до самых маленьких.
Посетители смогут увидеть свыше 25 пород: мейн-кун, шотландская вислоухая, абиссинская, британская, экзотическая, тайская, персидская, скоттиш-фолд, корниш-рекс и многие другие.
Посетители смогут увидеть свыше 25 пород: мейн-кун, шотландская вислоухая, абиссинская, британская, экзотическая, тайская, персидская, скоттиш-фолд, корниш-рекс и многие другие.
В выставке принимают участие сто питомников.
В выставке принимают участие сто питомников.
На фото: котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая).
На фото: котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая).
Посетители смогут приобрести котенка практически любой породы — от самых простых до самых дорогих, эксклюзивных экземпляров. Все животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.
Посетители смогут приобрести котенка практически любой породы — от самых простых до самых дорогих, эксклюзивных экземпляров. Все животные на выставке проходят обязательный ветеринарный контроль.
На фото: кошка породы хайленд-страйт (шотландская длинношерстная).
На фото: кошка породы хайленд-страйт (шотландская длинношерстная).
Зрители могут отдать свой голос за понравившуюся кошку, котенка или питомник. По итогам голосования в конце выставки победители получат призы и награды.
Зрители могут отдать свой голос за понравившуюся кошку, котенка или питомник. По итогам голосования в конце выставки победители получат призы и награды.