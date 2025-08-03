Демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборах, пишут СМИ
Politico: демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборы в 2028 году
© AP Photo / Ben CurtisКамала Харрис
© AP Photo / Ben Curtis
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ряд представителей Демократической партии США не хотят, чтобы бывший вице-президент и кандидат в президенты страны Камала Харрис баллотировалась на выборах в 2028 году, неоднозначно оценивают её шансы на победу, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и сотрудников партии.
В среду Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. Позднее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Харрис не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом.
"Часть (Демократической - ред.) партии была бы рада, если бы Харрис не баллотировалась на выборах в 2028 году. Более того, они надеются, что она останется в стороне на промежуточных выборах... Многие стратеги-демократы, в том числе поклонники бывшего вице-президента, по-прежнему неоднозначно оценивают её шансы на победу в 2028 году, несмотря на ранние опросы общественного мнения. Они сослались на очевидное ухудшение здоровья (экс-президента США Джо - ред.) Байдена во время его пребывания у власти и нерешённые вопросы о том, когда Харрис могла узнать об этой проблеме", - говорится в сообщении.
Кроме того, как заявил газете неназванный высокопоставленный экс-сотрудник Харрис, для Демократической партии есть более удачные кандидаты. Он добавил, что посоветовал бы ей не баллотироваться на выборах в 2028 году.
"Я не думаю, что она сможет победить на праймериз Демократической партии, поэтому, если бы я давал ей совет, я бы сказал: "Не баллотируйся в 2028 году", - приводит его слова газета.
Отказ от участия в выборах губернатора открывает перед Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году. Хотя бывший вице-президент и высказывала сомнения в своем стремлении к выборным должностям, результаты исследования фирмы Echelon Insights свидетельствуют о ее потенциальной поддержке. Если бы праймериз Демократической партии 2028 года проводились сейчас, за Харрис проголосовали бы 26% респондентов. Среди других кандидатов, пользующихся наибольшей популярностью, можно выделить нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича.