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Демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2025
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10:18 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/vybory-2033066310.html
Демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборах, пишут СМИ
Демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2025
Демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборах, пишут СМИ
Ряд представителей Демократической партии США не хотят, чтобы бывший вице-президент и кандидат в президенты страны Камала Харрис баллотировалась на выборах в... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:18:00+03:00
2025-08-03T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ряд представителей Демократической партии США не хотят, чтобы бывший вице-президент и кандидат в президенты страны Камала Харрис баллотировалась на выборах в 2028 году, неоднозначно оценивают её шансы на победу, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и сотрудников партии. В среду Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. Позднее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Харрис не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом. "Часть (Демократической - ред.) партии была бы рада, если бы Харрис не баллотировалась на выборах в 2028 году. Более того, они надеются, что она останется в стороне на промежуточных выборах... Многие стратеги-демократы, в том числе поклонники бывшего вице-президента, по-прежнему неоднозначно оценивают её шансы на победу в 2028 году, несмотря на ранние опросы общественного мнения. Они сослались на очевидное ухудшение здоровья (экс-президента США Джо - ред.) Байдена во время его пребывания у власти и нерешённые вопросы о том, когда Харрис могла узнать об этой проблеме", - говорится в сообщении. Кроме того, как заявил газете неназванный высокопоставленный экс-сотрудник Харрис, для Демократической партии есть более удачные кандидаты. Он добавил, что посоветовал бы ей не баллотироваться на выборах в 2028 году. "Я не думаю, что она сможет победить на праймериз Демократической партии, поэтому, если бы я давал ей совет, я бы сказал: "Не баллотируйся в 2028 году", - приводит его слова газета. Отказ от участия в выборах губернатора открывает перед Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году. Хотя бывший вице-президент и высказывала сомнения в своем стремлении к выборным должностям, результаты исследования фирмы Echelon Insights свидетельствуют о ее потенциальной поддержке. Если бы праймериз Демократической партии 2028 года проводились сейчас, за Харрис проголосовали бы 26% респондентов. Среди других кандидатов, пользующихся наибольшей популярностью, можно выделить нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича.
https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html
https://ria.ru/20250801/harris-2032820483.html
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в мире, сша, калифорния, камала харрис, гэвин ньюсом, пит буттиджич, politico
В мире, США, Калифорния, Камала Харрис, Гэвин Ньюсом, Пит Буттиджич, Politico
Демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборах, пишут СМИ

Politico: демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборы в 2028 году

© AP Photo / Ben CurtisКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ряд представителей Демократической партии США не хотят, чтобы бывший вице-президент и кандидат в президенты страны Камала Харрис баллотировалась на выборах в 2028 году, неоднозначно оценивают её шансы на победу, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и сотрудников партии.
В среду Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. Позднее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Харрис не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом.
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"Часть (Демократической - ред.) партии была бы рада, если бы Харрис не баллотировалась на выборах в 2028 году. Более того, они надеются, что она останется в стороне на промежуточных выборах... Многие стратеги-демократы, в том числе поклонники бывшего вице-президента, по-прежнему неоднозначно оценивают её шансы на победу в 2028 году, несмотря на ранние опросы общественного мнения. Они сослались на очевидное ухудшение здоровья (экс-президента США Джо - ред.) Байдена во время его пребывания у власти и нерешённые вопросы о том, когда Харрис могла узнать об этой проблеме", - говорится в сообщении.
Кроме того, как заявил газете неназванный высокопоставленный экс-сотрудник Харрис, для Демократической партии есть более удачные кандидаты. Он добавил, что посоветовал бы ей не баллотироваться на выборах в 2028 году.
"Я не думаю, что она сможет победить на праймериз Демократической партии, поэтому, если бы я давал ей совет, я бы сказал: "Не баллотируйся в 2028 году", - приводит его слова газета.
Отказ от участия в выборах губернатора открывает перед Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году. Хотя бывший вице-президент и высказывала сомнения в своем стремлении к выборным должностям, результаты исследования фирмы Echelon Insights свидетельствуют о ее потенциальной поддержке. Если бы праймериз Демократической партии 2028 года проводились сейчас, за Харрис проголосовали бы 26% респондентов. Среди других кандидатов, пользующихся наибольшей популярностью, можно выделить нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Харрис заявила, что долго не смотрела новости после ухода из Белого дома
1 августа, 13:46
 
В миреСШАКалифорнияКамала ХаррисГэвин НьюсомПит БуттиджичPolitico
 
 
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