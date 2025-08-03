https://ria.ru/20250803/vulkan-2033145878.html

"Роскосмос" опубликовал снимок извержения вулкана на Камчатке

"Роскосмос" опубликовал снимок извержения вулкана на Камчатке - РИА Новости, 03.08.2025

"Роскосмос" опубликовал снимок извержения вулкана на Камчатке

"Роскосмос" опубликовал снимок извержения вулкана на Камчатке, сделанный из космоса, на котором можно видеть выброшенный пепловый шлейф. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T22:31:00+03:00

2025-08-03T22:31:00+03:00

2025-08-03T22:31:00+03:00

наука

камчатка

россия

камчатский край

роскосмос

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал снимок извержения вулкана на Камчатке, сделанный из космоса, на котором можно видеть выброшенный пепловый шлейф. "Спутники "Роскосмоса" зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова... Высота пеплового выброса достигает 5-6 километров над уровнем моря", - говорится в описании к фотографии. Снимок сделан спутником "Арктика-М". В госкорпорации уточнили, что по сообщению ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет. Ранее ГУМЧС РФ по Камчатскому краю, используя данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), сообщало о пепловом выбросе из вулкана Крашенинникова, произошедшем на высоту до шести километров при высоте самого исполина 1856 метров. Руководитель KVERT Ольга Гирина сообщила РИА Новости, что извержение вулкана Крашенинникова произошло впервые за 600 лет. В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщения и работу местного порта.

https://ria.ru/20250803/vulkan-2033074294.html

https://ria.ru/20250803/vulkan-2033051270.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

камчатка, россия, камчатский край, роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)