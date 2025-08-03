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Извержение вулкана Крашенинникова произошло впервые за 600 лет - РИА Новости, 03.08.2025
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05:15 03.08.2025 (обновлено: 09:01 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/vulkan-2033051270.html
Извержение вулкана Крашенинникова произошло впервые за 600 лет
Извержение вулкана Крашенинникова произошло впервые за 600 лет - РИА Новости, 03.08.2025
Извержение вулкана Крашенинникова произошло впервые за 600 лет
На Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T05:15:00+03:00
2025-08-03T09:01:00+03:00
камчатка
россия
камчатский край
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. На Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина. "Это первое историческое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет", — рассказала собеседница агентства.По ее словам, на склоне зафиксировали трещину и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. Над северным кратером стоит мощная пепловая колонна, шлейф от которой протягивается на восток от вулкана.Гирина предполагает, что извержение может быть связано с недавним сильным землетрясением на Камчатке. Как уточнили в региональном управлении МЧС, произошел выброс пепла на высоту до шести тысяч метров. Населенных пунктов на пути шлейфа нет, как и зарегистрированных туристических групп у самого вулкана. Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.
https://ria.ru/20250803/kamchatka-2033053510.html
https://ria.ru/20250802/vulkan-2032952524.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Видео с камеры наблюдения
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Видео с камеры наблюдения
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камчатка, россия, камчатский край, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Россия, Камчатский край, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Извержение вулкана Крашенинникова произошло впервые за 600 лет

Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке произошло впервые за 600 лет

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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. На Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина.
"Это первое историческое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет", — рассказала собеседница агентства.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
На Камчатке за сутки произошло десять ощутимых землетрясений
06:20
По ее словам, на склоне зафиксировали трещину и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. Над северным кратером стоит мощная пепловая колонна, шлейф от которой протягивается на восток от вулкана.

Высота вулкана Крашенинникова составляет 1856 метров.

Гирина предполагает, что извержение может быть связано с недавним сильным землетрясением на Камчатке.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, произошел выброс пепла на высоту до шести тысяч метров. Населенных пунктов на пути шлейфа нет, как и зарегистрированных туристических групп у самого вулкана.
Сход раскаленной лавы в ходе извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км
Вчера, 08:14

Землетрясение на Камчатке

У берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
КамчаткаРоссияКамчатский крайЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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