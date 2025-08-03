Извержение вулкана Крашенинникова произошло впервые за 600 лет

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. На Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина. "Это первое историческое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет", — рассказала собеседница агентства.По ее словам, на склоне зафиксировали трещину и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. Над северным кратером стоит мощная пепловая колонна, шлейф от которой протягивается на восток от вулкана.Гирина предполагает, что извержение может быть связано с недавним сильным землетрясением на Камчатке. Как уточнили в региональном управлении МЧС, произошел выброс пепла на высоту до шести тысяч метров. Населенных пунктов на пути шлейфа нет, как и зарегистрированных туристических групп у самого вулкана. Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.
https://ria.ru/20250803/kamchatka-2033053510.html
https://ria.ru/20250802/vulkan-2032952524.html
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96
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353
60
353
60
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Видео с камеры наблюдения
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Видео с камеры наблюдения
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. На Камчатке впервые за 600 лет произошло извержение вулкана Крашенинникова, сообщила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина.
"Это первое историческое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, на склоне зафиксировали трещину и формирование лавового купола, которое сопровождается мощной парогазовой активностью. Над северным кратером стоит мощная пепловая колонна, шлейф от которой протягивается на восток от вулкана.
Высота вулкана Крашенинникова составляет 1856 метров.
Гирина предполагает, что извержение может быть связано с недавним сильным землетрясением на Камчатке.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, произошел выброс пепла на высоту до шести тысяч метров. Населенных пунктов на пути шлейфа нет, как и зарегистрированных туристических групп у самого вулкана.
У берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.
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