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Вучич пообещал поддерживать Республику Сербскую БиГ после приговора Додику - РИА Новости, 03.08.2025
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22:53 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/vuchich-2033147483.html
Вучич пообещал поддерживать Республику Сербскую БиГ после приговора Додику
Вучич пообещал поддерживать Республику Сербскую БиГ после приговора Додику - РИА Новости, 03.08.2025
Вучич пообещал поддерживать Республику Сербскую БиГ после приговора Додику
Власти Сербии будут поддерживать мир и не позволят упразднить Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) после приговора суда в Сараево президенту РС БиГ РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:53:00+03:00
2025-08-03T22:53:00+03:00
в мире
сербия
хорватия
сараево
александр вучич
милорад додик
rafale
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БЕЛГРАД, 3 авг – РИА Новости. Власти Сербии будут поддерживать мир и не позволят упразднить Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) после приговора суда в Сараево президенту РС БиГ Милораду Додику, заявил президент Сербии Александр Вучич. Совет нацбезопасности Сербии 2 августа осудил вердикт суда БиГ, согласно которому Додик получил год тюрьмы и шесть лет запрета на госслужбу за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и признал его недействительным на территории страны. В воскресенье вечером Вучич, Додик, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ и патриарх Сербский Порфирий собрались в городе Сремски-Карловцы на памятное мероприятие, посвященное 30-летию хорватской военно-полицейской операции "Буря", в результате которой 2,5 тысячи сербов были убиты и около 250 тысяч изгнаны из Хорватии. "Всем, кто думает, что настал момент для упразднения РС и ее исчезновения, заявляю и гарантирую от имени Сербии и своего имени, пока я президент Сербии – РС будет существовать и ничего ей не сможете сделать все вместе… Сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранять мир. Прошу президента Додика и всех в Республике Сербской поддерживать мир и стабильность. Все, чем можем помочь из Сербии по этому вопросу, поможем. Прошу всех в РС объединиться и бороться за ее сохранение", - заявил президент Сербии собравшимся и добавил, что политики в Сараево при поддержке Запада постоянно оказывали давление на Додика. В Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби, в Хорватии 5 августа - один из крупнейших национальных праздников. В городе Книн в 200 километрах на юг от Загреба проходит центральная церемония "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников". В Книне, который являлся главным городом Сербской Краины до операции 1995 года, собирается руководство страны и католическое духовенство. В этом году официальный Загреб отмечает годовщину "Бури" дважды. Вооруженные силы Хорватии на крупнейшем военном параде 31 июля показали танки Leopard 2A, которые только предстоит получить от ФРГ, а также вошедшие в строй хорватской армии БМП "Брэдли", истребители Rafale и БПЛА "Байрактар". В смотре участвовали 3,4 тысячи хорватских военнослужащих, полицейских и ветеранов, 500 боевых и небоевых транспортных средств и 40 различных летательных аппаратов. В понедельник в Книне пройдут государственные торжества. Вучич ранее пообещал провести в сентябре крупнейший военный парад в Белграде с участием рекордных 10 тысяч военнослужащих в рамках празднования Дня сербского единства 15 сентября и сербского национального флага и показать новые вооружения и системы. В последние годы власти Сербии заявляют о модернизации вооруженных сил после длительного периода без приобретения новых вооружений. Армия Сербии была оснащена новыми средствами ПВО, такими как ЗРПК Панцирь-С1 и РЭБ "Репеллент" из РФ и ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году. Сербия приобретает РСЗО, артиллерийские системы и БПЛА с упором на продукцию собственной промышленности. Сербский ВПК активно развивает производство беспилотных наземных платформ и беспилотных летательных аппаратов. Власти Сербии также начали переход от советской и российской авиационной техники к западным системам. Подписан договор о приобретении 12 новых самолетов Rafale с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. По неофициальным данным поставка ожидается не ранее 2028 года. В 2023 году были куплены у Кипра 11 вертолетов Ми-35П, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295 и вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20250801/sud-2032811179.html
https://ria.ru/20250802/vuchich-2032998655.html
https://ria.ru/20250801/vuchich-2032912538.html
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в мире, сербия, хорватия, сараево, александр вучич, милорад додик, rafale, панцирь-с1, с-400 «триумф»
В мире, Сербия, Хорватия, Сараево, Александр Вучич, Милорад Додик, Rafale, Панцирь-С1, С-400 «Триумф»
Вучич пообещал поддерживать Республику Сербскую БиГ после приговора Додику

Вучич: Сербия не позволит упразднить Республику Сербскую Боснии и Герцеговины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 авг – РИА Новости. Власти Сербии будут поддерживать мир и не позволят упразднить Республику Сербскую Боснии и Герцеговины (РС БиГ) после приговора суда в Сараево президенту РС БиГ Милораду Додику, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Совет нацбезопасности Сербии 2 августа осудил вердикт суда БиГ, согласно которому Додик получил год тюрьмы и шесть лет запрета на госслужбу за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и признал его недействительным на территории страны. В воскресенье вечером Вучич, Додик, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ и патриарх Сербский Порфирий собрались в городе Сремски-Карловцы на памятное мероприятие, посвященное 30-летию хорватской военно-полицейской операции "Буря", в результате которой 2,5 тысячи сербов были убиты и около 250 тысяч изгнаны из Хорватии.
Милорад Додик на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Суд оставил в силе приговор президенту Республики Сербской Додику
1 августа, 13:15
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"Всем, кто думает, что настал момент для упразднения РС и ее исчезновения, заявляю и гарантирую от имени Сербии и своего имени, пока я президент Сербии – РС будет существовать и ничего ей не сможете сделать все вместе… Сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранять мир. Прошу президента Додика и всех в Республике Сербской поддерживать мир и стабильность. Все, чем можем помочь из Сербии по этому вопросу, поможем. Прошу всех в РС объединиться и бороться за ее сохранение", - заявил президент Сербии собравшимся и добавил, что политики в Сараево при поддержке Запада постоянно оказывали давление на Додика.
В Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби, в Хорватии 5 августа - один из крупнейших национальных праздников. В городе Книн в 200 километрах на юг от Загреба проходит центральная церемония "Дня победы и отечественной благодарности и Дня хорватских защитников". В Книне, который являлся главным городом Сербской Краины до операции 1995 года, собирается руководство страны и католическое духовенство.
В этом году официальный Загреб отмечает годовщину "Бури" дважды. Вооруженные силы Хорватии на крупнейшем военном параде 31 июля показали танки Leopard 2A, которые только предстоит получить от ФРГ, а также вошедшие в строй хорватской армии БМП "Брэдли", истребители Rafale и БПЛА "Байрактар". В смотре участвовали 3,4 тысячи хорватских военнослужащих, полицейских и ветеранов, 500 боевых и небоевых транспортных средств и 40 различных летательных аппаратов. В понедельник в Книне пройдут государственные торжества.
Вучич ранее пообещал провести в сентябре крупнейший военный парад в Белграде с участием рекордных 10 тысяч военнослужащих в рамках празднования Дня сербского единства 15 сентября и сербского национального флага и показать новые вооружения и системы.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Вучич осудил приговор суда БиГ президенту Додику
2 августа, 15:31
В последние годы власти Сербии заявляют о модернизации вооруженных сил после длительного периода без приобретения новых вооружений. Армия Сербии была оснащена новыми средствами ПВО, такими как ЗРПК Панцирь-С1 и РЭБ "Репеллент" из РФ и ЗРК FK-3 производства КНР, поставки которого в Сербию начались в 2022 году.
Сербия приобретает РСЗО, артиллерийские системы и БПЛА с упором на продукцию собственной промышленности. Сербский ВПК активно развивает производство беспилотных наземных платформ и беспилотных летательных аппаратов.
Власти Сербии также начали переход от советской и российской авиационной техники к западным системам. Подписан договор о приобретении 12 новых самолетов Rafale с логистическим пакетом и резервными узлами за 2,7 миллиарда евро. По неофициальным данным поставка ожидается не ранее 2028 года.
В 2023 году были куплены у Кипра 11 вертолетов Ми-35П, также закупались испанские транспортные самолеты CASA C-295 и вертолеты Н145 и 22 радиолокационных станции во Франции. Ранее Вучич говорил, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Вучич заявил, что не предаст свои убеждения
1 августа, 20:15
 
В миреСербияХорватияСараевоАлександр ВучичМилорад ДодикRafaleПанцирь-С1С-400 «Триумф»
 
 
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