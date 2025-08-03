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В Донецке при подрыве на мине пострадал мирный житель
В Донецке при подрыве на мине пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.08.2025
В Донецке при подрыве на мине пострадал мирный житель
Мирный житель был ранен в Петровском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:44:00+03:00
2025-08-03T21:44:00+03:00
2025-08-03T21:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
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происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мирный житель был ранен в Петровском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Город Донецк, Петровский район (Александровка): в результате подрыва на мине ПФМ-1 "Лепесток" ранен мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что по состоянию на 3 августа зарегистрировано 188 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 12 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток", трое из пострадавших в результате ранения скончались. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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петровский район, донецк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Украина, Происшествия
В Донецке при подрыве на мине пострадал мирный житель
В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мирный житель