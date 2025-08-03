https://ria.ru/20250803/vsu-2033141945.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 03.08.2025

В подконтрольном ВСУ Херсоне вновь прогремели взрывы

Взрывы в пятый раз за день прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T21:33:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрывы в пятый раз за день прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в воскресенье украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в городе. "В Херсоне в пятый раз за день слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250803/vsu-2033135020.html

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в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины