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Пушилин рассказал о критическом положении ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 03.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:18 03.08.2025 (обновлено: 21:19 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/vsu-2033135020.html
Пушилин рассказал о критическом положении ВСУ под Красноармейском
Пушилин рассказал о критическом положении ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 03.08.2025
Пушилин рассказал о критическом положении ВСУ под Красноармейском
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T20:18:00+03:00
2025-08-03T21:19:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска (украинское название Покровск) сжимается.Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале."Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов: Котлино, Первое Мая и Лысовка. Продолжаются бои на подступах к Родинскому и Никаноровке. Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. Еще пока не кольцо, но с нескольких направлений продвигаются наши подразделения", - сказал Пушилин.Глава республики также отметил, что ситуация для ВСУ в городе Димитрове (украинское название Мирноград) "весьма сложная".Фиксируется улучшение позиций российской армии и на краснолиманском направлении, добавил Пушилин.
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033119757.html
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вооруженные силы украины, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Происшествия
Пушилин рассказал о критическом положении ВСУ под Красноармейском

Пушилин: ВСУ находятся в критическом положении на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСолдат ВС РФ
Солдат ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска (украинское название Покровск) сжимается.
Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
"Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов: Котлино, Первое Мая и Лысовка. Продолжаются бои на подступах к Родинскому и Никаноровке. Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. Еще пока не кольцо, но с нескольких направлений продвигаются наши подразделения", - сказал Пушилин.
Глава республики также отметил, что ситуация для ВСУ в городе Димитрове (украинское название Мирноград) "весьма сложная".
Фиксируется улучшение позиций российской армии и на краснолиманском направлении, добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПроисшествия
 
 
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