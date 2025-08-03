https://ria.ru/20250803/vsu-2033135020.html

Пушилин рассказал о критическом положении ВСУ под Красноармейском

Пушилин рассказал о критическом положении ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 03.08.2025

Пушилин рассказал о критическом положении ВСУ под Красноармейском

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T20:18:00+03:00

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

денис пушилин

происшествия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что противник находится в критической ситуации на красноармейском направлении, кольцо вокруг самого города Красноармейска (украинское название Покровск) сжимается.Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале."Красноармейское направление: здесь сообщается о продвижении в ряде населенных пунктов: Котлино, Первое Мая и Лысовка. Продолжаются бои на подступах к Родинскому и Никаноровке. Могу сказать, что противник находится практически в критической ситуации, потому что кольцо вокруг самого Красноармейска сжимается. Еще пока не кольцо, но с нескольких направлений продвигаются наши подразделения", - сказал Пушилин.Глава республики также отметил, что ситуация для ВСУ в городе Димитрове (украинское название Мирноград) "весьма сложная".Фиксируется улучшение позиций российской армии и на краснолиманском направлении, добавил Пушилин.

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033119757.html

красноармейск

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия