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Российские военные отрезают ВСУ пути снабжения у Константиновки
Российские военные отрезают ВСУ пути снабжения у Константиновки - РИА Новости, 03.08.2025
Российские военные отрезают ВСУ пути снабжения у Константиновки
Военнослужащие группировки войск "Южная" лишают ВСУ путей подвоза провизии и БК у Константиновки в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:58:00+03:00
2025-08-03T16:58:00+03:00
2025-08-03T18:24:00+03:00
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вооруженные силы украины
южный военный округ
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ЛУГАНСК, 3 авг – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Южная" лишают ВСУ путей подвоза провизии и БК у Константиновки в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".Ранее ряд экспертов заявляли, что взятие Часова Яра, о котором в четверг заявило МО РФ, позволит российским войскам продвинуться к ключевым городам-крепостям Донбасса – Константиновке, Славянску и Краматорску."Специалисты БПЛА "Южной" группировки войск продолжают отсекать пути снабжения передовых подразделений ВСУ в районе населенного пункта Константиновка", - рассказали в пресс-службе.Уточняется, что в ходе воздушной разведки были обнаружены два маршрута подвоза боеприпасов и провизии посредством роботизированных платформ."Точными ударами операторов БПЛА 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск обе платформы были оперативно уничтожены, что лишило противника ресурсов для продолжения оборонительных действий, и позволило штурмовикам "Южной" группировки войск продвинуться вперед, заняв новые позиции", - пояснили в пресс-службе.Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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Российские военные отрезают ВСУ пути снабжения у Константиновки
ВС России отрезают ВСУ пути подвоза провизии и боекомплекта у Константиновки