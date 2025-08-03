https://ria.ru/20250803/vsu-2033112830.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.08.2025

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

Житель поселка Ракитное получил ранение в результате атаки украинского дрона на парковку коммерческого объекта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T16:44:00+03:00

2025-08-03T16:44:00+03:00

2025-08-03T16:44:00+03:00

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Житель поселка Ракитное получил ранение в результате атаки украинского дрона на парковку коммерческого объекта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В поселке Ракитное дрон ВСУ сдетонировал на парковке коммерческого объекта. Пострадал мирный житель. Мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что лечение пострадавший продолжит в амбулаторных условиях. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250803/vsu-2033094269.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины