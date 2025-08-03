https://ria.ru/20250803/vsu-2033094269.html

Десантник спас товарища от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр

Десантник спас товарища от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр - РИА Новости, 03.08.2025

Десантник спас товарища от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр

Десантник 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Корнет", спасая товарища во время боев за Часов Яр в... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:13:00+03:00

2025-08-03T14:13:00+03:00

2025-08-03T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

артемовск (донецкая область)

донбасс

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Десантник 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Корнет", спасая товарища во время боев за Часов Яр в Донбассе, отвлек на себя удары двух гексакоптеров "Баба-Яга" и более десяти FPV-дронов ВСУ.В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР."У меня напарника ранило в ногу - и был отрыв конечности, Я пытался весь удар принять на себя, чтобы они его не добили… Было две "Бабы-Яги", и я два часа возле дерева "танцевал"... и порядка десяти FPV меня атаковали, получил я ранение правой ноги. Спасибо Богу, там был большой дуб, и как-то он меня спас", - рассказал "Корнет" РИА Новости.Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250803/bpla-2033091983.html

часов яр

артемовск (донецкая область)

донбасс

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часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, происшествия