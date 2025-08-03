https://ria.ru/20250803/vsu-2033094269.html
Десантник спас товарища от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр
Десантник спас товарища от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр - РИА Новости, 03.08.2025
Десантник спас товарища от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр
Десантник 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Корнет", спасая товарища во время боев за Часов Яр в... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:13:00+03:00
2025-08-03T14:13:00+03:00
2025-08-03T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032572557_0:0:1883:1059_1920x0_80_0_0_03666634b4648786b5ad54d48603cefe.jpg
ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Десантник 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Корнет", спасая товарища во время боев за Часов Яр в Донбассе, отвлек на себя удары двух гексакоптеров "Баба-Яга" и более десяти FPV-дронов ВСУ.В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР."У меня напарника ранило в ногу - и был отрыв конечности, Я пытался весь удар принять на себя, чтобы они его не добили… Было две "Бабы-Яги", и я два часа возле дерева "танцевал"... и порядка десяти FPV меня атаковали, получил я ранение правой ноги. Спасибо Богу, там был большой дуб, и как-то он меня спас", - рассказал "Корнет" РИА Новости.Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250803/bpla-2033091983.html
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032572557_236:0:1648:1059_1920x0_80_0_0_6cad5e74d5663a9cb2e05952a28b3a9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Донбасс, Происшествия
Десантник спас товарища от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр
Десантник спас товарища от удара десятка БПЛА во время боев за Часов Яр в ДНР