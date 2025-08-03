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Десантник спас товарища от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 03.08.2025 (обновлено: 14:14 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/vsu-2033094269.html
Десантник спас товарища от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр
Десантник спас товарища от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр - РИА Новости, 03.08.2025
Десантник спас товарища от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр
Десантник 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Корнет", спасая товарища во время боев за Часов Яр в... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:13:00+03:00
2025-08-03T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
артемовск (донецкая область)
донбасс
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Десантник 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Корнет", спасая товарища во время боев за Часов Яр в Донбассе, отвлек на себя удары двух гексакоптеров "Баба-Яга" и более десяти FPV-дронов ВСУ.В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР."У меня напарника ранило в ногу - и был отрыв конечности, Я пытался весь удар принять на себя, чтобы они его не добили… Было две "Бабы-Яги", и я два часа возле дерева "танцевал"... и порядка десяти FPV меня атаковали, получил я ранение правой ноги. Спасибо Богу, там был большой дуб, и как-то он меня спас", - рассказал "Корнет" РИА Новости.Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250803/bpla-2033091983.html
часов яр
артемовск (донецкая область)
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часов яр, артемовск (донецкая область), донбасс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Донбасс, Происшествия
Десантник спас товарища от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр

Десантник спас товарища от удара десятка БПЛА во время боев за Часов Яр в ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 авг - РИА Новости. Десантник 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с позывным "Корнет", спасая товарища во время боев за Часов Яр в Донбассе, отвлек на себя удары двух гексакоптеров "Баба-Яга" и более десяти FPV-дронов ВСУ.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР.
"У меня напарника ранило в ногу - и был отрыв конечности, Я пытался весь удар принять на себя, чтобы они его не добили… Было две "Бабы-Яги", и я два часа возле дерева "танцевал"... и порядка десяти FPV меня атаковали, получил я ранение правой ноги. Спасибо Богу, там был большой дуб, и как-то он меня спас", - рассказал "Корнет" РИА Новости.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Работа мобильной группы - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В ЛНР мобильные группы ежедневно уничтожают десятки БПЛА
Вчера, 13:45
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрАртемовск (Донецкая область)ДонбассПроисшествия
 
 
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