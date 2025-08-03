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"Стало обычным делом". СМИ раскрыли, что делают ВСУ из-за нехватки военных - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 03.08.2025 (обновлено: 13:55 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/vsu-2033077832.html
"Стало обычным делом". СМИ раскрыли, что делают ВСУ из-за нехватки военных
"Стало обычным делом". СМИ раскрыли, что делают ВСУ из-за нехватки военных - РИА Новости, 03.08.2025
"Стало обычным делом". СМИ раскрыли, что делают ВСУ из-за нехватки военных
Киев пытается компенсировать нехватку людей в рядах ВСУ иностранными наемниками, пишет издание The Sunday Times. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:08:00+03:00
2025-08-03T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
в мире
киев
европа
евросоюз
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Киев пытается компенсировать нехватку людей в рядах ВСУ иностранными наемниками, пишет издание The Sunday Times."Уклонение от призыва стало обычным делом, и, согласно статистике ЕС, сотни тысяч мужчин боеспособного возраста бежали в Европу. Украина надеется решить хотя бы часть своих кадровых проблем за счет притока иностранных бойцов", — говорится в материале.По словам автора статьи, украинские мужчины пытаются избежать перспективы воевать бесконечно любой ценой.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html
https://ria.ru/20250803/ukraina-2033068529.html
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вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире, киев, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Киев, Европа, Евросоюз
"Стало обычным делом". СМИ раскрыли, что делают ВСУ из-за нехватки военных

Sunday Times: Киев компенсирует нехватку людей в рядах ВСУ наемниками

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Киев пытается компенсировать нехватку людей в рядах ВСУ иностранными наемниками, пишет издание The Sunday Times.
"Уклонение от призыва стало обычным делом, и, согласно статистике ЕС, сотни тысяч мужчин боеспособного возраста бежали в Европу. Украина надеется решить хотя бы часть своих кадровых проблем за счет притока иностранных бойцов", — говорится в материале.
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По словам автора статьи, украинские мужчины пытаются избежать перспективы воевать бесконечно любой ценой.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреКиевЕвропаЕвросоюз
 
 
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