https://ria.ru/20250803/vsu-2033077832.html

"Стало обычным делом". СМИ раскрыли, что делают ВСУ из-за нехватки военных

"Стало обычным делом". СМИ раскрыли, что делают ВСУ из-за нехватки военных - РИА Новости, 03.08.2025

"Стало обычным делом". СМИ раскрыли, что делают ВСУ из-за нехватки военных

Киев пытается компенсировать нехватку людей в рядах ВСУ иностранными наемниками, пишет издание The Sunday Times. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:08:00+03:00

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2025-08-03T13:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Киев пытается компенсировать нехватку людей в рядах ВСУ иностранными наемниками, пишет издание The Sunday Times."Уклонение от призыва стало обычным делом, и, согласно статистике ЕС, сотни тысяч мужчин боеспособного возраста бежали в Европу. Украина надеется решить хотя бы часть своих кадровых проблем за счет притока иностранных бойцов", — говорится в материале.По словам автора статьи, украинские мужчины пытаются избежать перспективы воевать бесконечно любой ценой.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html

https://ria.ru/20250803/ukraina-2033068529.html

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вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире, киев, европа, евросоюз