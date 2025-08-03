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ВС России нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ под Киевом - РИА Новости, 03.08.2025
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10:33 03.08.2025 (обновлено: 12:41 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/vsu-2033068317.html
ВС России нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ под Киевом
ВС России нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ под Киевом - РИА Новости, 03.08.2025
ВС России нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ под Киевом
Российские войска нанесли удары по точкам координации и связи украинских военных в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:33:00+03:00
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киев
киевская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по точкам координации и связи украинских военных в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Киев и область — минимум два зафиксированных ночных удара по точкам координации и связи", — сказал он.В ночь на воскресенье местные СМИ писали о взрывах в украинской столице. По данным Министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и области звучал сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250730/sklad-2032300281.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Киев, Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ под Киевом

ВС РФ ночью нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ в Киевской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по точкам координации и связи украинских военных в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Киев и область — минимум два зафиксированных ночных удара по точкам координации и связи", — сказал он.
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В ночь на воскресенье местные СМИ писали о взрывах в украинской столице. По данным Министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и области звучал сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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