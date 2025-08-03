https://ria.ru/20250803/vsu-2033068317.html

ВС России нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ под Киевом

ВС России нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ под Киевом - РИА Новости, 03.08.2025

ВС России нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ под Киевом

Российские войска нанесли удары по точкам координации и связи украинских военных в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:33:00+03:00

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киев

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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по точкам координации и связи украинских военных в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Киев и область — минимум два зафиксированных ночных удара по точкам координации и связи", — сказал он.В ночь на воскресенье местные СМИ писали о взрывах в украинской столице. По данным Министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и области звучал сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250730/sklad-2032300281.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

киев, киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность