https://ria.ru/20250803/vsu-2033068317.html
ВС России нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ под Киевом
ВС России нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ под Киевом - РИА Новости, 03.08.2025
ВС России нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ под Киевом
Российские войска нанесли удары по точкам координации и связи украинских военных в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:33:00+03:00
2025-08-03T10:33:00+03:00
2025-08-03T12:41:00+03:00
киев
киевская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033070367_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b66e79baf33f1a19ec211bed9c01fd4.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по точкам координации и связи украинских военных в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Киев и область — минимум два зафиксированных ночных удара по точкам координации и связи", — сказал он.В ночь на воскресенье местные СМИ писали о взрывах в украинской столице. По данным Министерства цифровой трансформации страны, в Киеве и области звучал сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250730/sklad-2032300281.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033070367_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_111004679ff5b508ac1067784a884a66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Киев, Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ под Киевом
ВС РФ ночью нанесли удары по точкам координации и связи ВСУ в Киевской области