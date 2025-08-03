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Володин назвал наказание за осквернение воинских мемориалов оправданным - РИА Новости, 03.08.2025
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11:13 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/volodin-2033071540.html
Володин назвал наказание за осквернение воинских мемориалов оправданным
Володин назвал наказание за осквернение воинских мемориалов оправданным - РИА Новости, 03.08.2025
Володин назвал наказание за осквернение воинских мемориалов оправданным
Введение уголовной ответственности за осквернение воинских мемориалов и захоронений оправдано в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:13:00+03:00
2025-08-03T11:13:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Введение уголовной ответственности за осквернение воинских мемориалов и захоронений оправдано в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают памятники и захоронения советских воинов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон об уголовной ответственности за осквернение воинских мемориалов и захоронений вступил в силу в воскресенье. Его нормами введена ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. За совершение такого преступления теперь грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей либо до пяти лет лишения свободы. Это касается осквернения мемориалов, расположенных как на территории России, так и за рубежом, отмечал ранее Володин. "Уголовная ответственность – мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы подчеркивал, что важно защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил.
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в мире, россия, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал наказание за осквернение воинских мемориалов оправданным

За осквернение воинских мемориалов вводится уголовная ответственность

© Sputnik / Murad OrujovМонумент "Братская могила" мемориального комплекса воинской славы в Баку
Монумент Братская могила мемориального комплекса воинской славы в Баку - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Sputnik / Murad Orujov
Монумент "Братская могила" мемориального комплекса воинской славы в Баку. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Введение уголовной ответственности за осквернение воинских мемориалов и захоронений оправдано в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают памятники и захоронения советских воинов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон об уголовной ответственности за осквернение воинских мемориалов и захоронений вступил в силу в воскресенье. Его нормами введена ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.
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За совершение такого преступления теперь грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей либо до пяти лет лишения свободы. Это касается осквернения мемориалов, расположенных как на территории России, так и за рубежом, отмечал ранее Володин.
"Уголовная ответственность – мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы подчеркивал, что важно защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил.
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