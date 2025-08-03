https://ria.ru/20250803/volodin-2033071540.html

Володин назвал наказание за осквернение воинских мемориалов оправданным

Володин назвал наказание за осквернение воинских мемориалов оправданным - РИА Новости, 03.08.2025

Володин назвал наказание за осквернение воинских мемориалов оправданным

Введение уголовной ответственности за осквернение воинских мемориалов и захоронений оправдано в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T11:13:00+03:00

2025-08-03T11:13:00+03:00

2025-08-03T11:13:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Введение уголовной ответственности за осквернение воинских мемориалов и захоронений оправдано в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают памятники и захоронения советских воинов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Закон об уголовной ответственности за осквернение воинских мемориалов и захоронений вступил в силу в воскресенье. Его нормами введена ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России. За совершение такого преступления теперь грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей либо до пяти лет лишения свободы. Это касается осквернения мемориалов, расположенных как на территории России, так и за рубежом, отмечал ранее Володин. "Уголовная ответственность – мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы подчеркивал, что важно защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил.

https://ria.ru/20250728/kurgan-2031861818.html

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в мире, россия, вячеслав володин, госдума рф