https://ria.ru/20250803/volodin-2033064818.html

Володин посоветовал россиянам посетить Иоанновский монастырь под Саратовом

Володин посоветовал россиянам посетить Иоанновский монастырь под Саратовом - РИА Новости, 03.08.2025

Володин посоветовал россиянам посетить Иоанновский монастырь под Саратовом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал гражданам в сезон отпусков побывать в Иоанновском женском монастыре в рабочем посёлке Алексеевка в Саратовской РИА Новости, 03.08.2025

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алексеевка

саратов

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал гражданам в сезон отпусков побывать в Иоанновском женском монастыре в рабочем посёлке Алексеевка в Саратовской области, где есть паломнический корпус, оборудованный всем необходимым. Володин рассказал, что на этой неделе ему удалось побывать в Иоанновском женском монастыре. Он находится на берегу Волги: в 200 км от Саратова, в 20 км от Хвалынска, в нескольких километрах от федеральной трассы "Волгоград — Саратов — Сызрань", добавил председатель Госдумы. "Август — время летних отпусков и путешествий. Если получится, обязательно посетите это замечательное место. В монастыре есть паломнический корпус, оборудованный всем необходимым. Рядом детская площадка. Буду рад, если найдёте время побывать в этом месте", - написал он в своем Telegram-канале. Председатель Госдумы рассказал, что Алексеевка — его Родина и как только у него появляется возможность, он старается навестить родные места. "У Алексеевки большая история, берущая начало в XVII веке. А также свои особенности, которыми отличаются все поселения, расположенные непосредственно на берегу реки Волги. До строительства гидроэлектростанции (ГЭС в г. Балаково), которая находится несколько ниже по течению Волги, здесь был ремзавод, где на зимовку останавливались пароходы и другие речные суда. Жители, как правило, либо работали на этом заводе, либо ходили на судах по Волге", - добавил он. Также, по словам Володина, история Алексеевки связана с находящейся рядом усадьбой Воронцовых-Дашковых. "В Алексеевке в 1788 году был возведён деревянный храм с колокольней во имя преподобного Сергия Радонежского... В 1930 году церковь была закрыта, здание передано под детский сад. А затем и вовсе разрушено... В начале 2000-х жители обратились с просьбой о строительстве церкви. В 2004 году было найдено решение. В итоге удалось не только возвести церковь, которая носит имя Иоанна Кронштадтского, но и при поддержке правящего архиерея создать монастырь, который в 2008 году принял первых насельниц", - рассказал Володин.

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алексеевка

саратов

саратовская область

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алексеевка, саратов, саратовская область, вячеслав володин, сергий радонежский, госдума рф