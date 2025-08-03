https://ria.ru/20250803/volodin-2033064818.html
Володин посоветовал россиянам посетить Иоанновский монастырь под Саратовом
Володин посоветовал россиянам посетить Иоанновский монастырь под Саратовом - РИА Новости, 03.08.2025
Володин посоветовал россиянам посетить Иоанновский монастырь под Саратовом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал гражданам в сезон отпусков побывать в Иоанновском женском монастыре в рабочем посёлке Алексеевка в Саратовской РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:03:00+03:00
2025-08-03T10:03:00+03:00
2025-08-03T10:03:00+03:00
алексеевка
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал гражданам в сезон отпусков побывать в Иоанновском женском монастыре в рабочем посёлке Алексеевка в Саратовской области, где есть паломнический корпус, оборудованный всем необходимым. Володин рассказал, что на этой неделе ему удалось побывать в Иоанновском женском монастыре. Он находится на берегу Волги: в 200 км от Саратова, в 20 км от Хвалынска, в нескольких километрах от федеральной трассы "Волгоград — Саратов — Сызрань", добавил председатель Госдумы. "Август — время летних отпусков и путешествий. Если получится, обязательно посетите это замечательное место. В монастыре есть паломнический корпус, оборудованный всем необходимым. Рядом детская площадка. Буду рад, если найдёте время побывать в этом месте", - написал он в своем Telegram-канале. Председатель Госдумы рассказал, что Алексеевка — его Родина и как только у него появляется возможность, он старается навестить родные места. "У Алексеевки большая история, берущая начало в XVII веке. А также свои особенности, которыми отличаются все поселения, расположенные непосредственно на берегу реки Волги. До строительства гидроэлектростанции (ГЭС в г. Балаково), которая находится несколько ниже по течению Волги, здесь был ремзавод, где на зимовку останавливались пароходы и другие речные суда. Жители, как правило, либо работали на этом заводе, либо ходили на судах по Волге", - добавил он. Также, по словам Володина, история Алексеевки связана с находящейся рядом усадьбой Воронцовых-Дашковых. "В Алексеевке в 1788 году был возведён деревянный храм с колокольней во имя преподобного Сергия Радонежского... В 1930 году церковь была закрыта, здание передано под детский сад. А затем и вовсе разрушено... В начале 2000-х жители обратились с просьбой о строительстве церкви. В 2004 году было найдено решение. В итоге удалось не только возвести церковь, которая носит имя Иоанна Кронштадтского, но и при поддержке правящего архиерея создать монастырь, который в 2008 году принял первых насельниц", - рассказал Володин.
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алексеевка, саратов, саратовская область, вячеслав володин, сергий радонежский, госдума рф
Алексеевка, Саратов, Саратовская область, Вячеслав Володин, Сергий Радонежский, Госдума РФ
Володин посоветовал россиянам посетить Иоанновский монастырь под Саратовом
Володин посоветовал посетить Иоанновский женский монастырь в Саратовской области