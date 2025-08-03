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Володин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.08.2025
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08:53 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/volodin-2033058653.html
Володин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Володин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.08.2025
Володин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что их ответственность и профессионализм... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T08:53:00+03:00
2025-08-03T08:53:00+03:00
вячеслав володин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что их ответственность и профессионализм содействуют эффективному выполнению стоящих перед ними задач. "Поздравляю всех работников и ветеранов ОАО "РЖД" с профессиональным праздником. Стратегически важный для нашей страны железнодорожный транспорт обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки, способствует расширению межрегиональных и международных связей", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Председатель ГД отметил, что сегодня отрасль продолжает развиваться, внедряются современные технологии и сервисы, модернизируется и создается новая магистральная инфраструктура, обновляется подвижной состав. "Вместе с тем остаются вопросы, от решения которых напрямую зависит безопасность и комфорт пассажиров. Профессионализм, нацеленность на результат, высокий уровень ответственности железнодорожников содействуют эффективному выполнению стоящих перед ними задач", - заключил Володин.
https://ria.ru/20250801/rzhd-2032735844.html
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вячеслав володин, госдума рф, ржд
Вячеслав Володин, Госдума РФ, РЖД
Володин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Володин отметил нацеленность на результат и профессионализм железнодорожников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашинист в кабине высокоскоростного поезда "Сапсан"
Машинист в кабине высокоскоростного поезда Сапсан - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машинист в кабине высокоскоростного поезда "Сапсан". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что их ответственность и профессионализм содействуют эффективному выполнению стоящих перед ними задач.
"Поздравляю всех работников и ветеранов ОАО "РЖД" с профессиональным праздником. Стратегически важный для нашей страны железнодорожный транспорт обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки, способствует расширению межрегиональных и международных связей", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
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Председатель ГД отметил, что сегодня отрасль продолжает развиваться, внедряются современные технологии и сервисы, модернизируется и создается новая магистральная инфраструктура, обновляется подвижной состав.
"Вместе с тем остаются вопросы, от решения которых напрямую зависит безопасность и комфорт пассажиров. Профессионализм, нацеленность на результат, высокий уровень ответственности железнодорожников содействуют эффективному выполнению стоящих перед ними задач", - заключил Володин.
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