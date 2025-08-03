Володин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Володин отметил нацеленность на результат и профессионализм железнодорожников
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашинист в кабине высокоскоростного поезда "Сапсан"
Машинист в кабине высокоскоростного поезда "Сапсан". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что их ответственность и профессионализм содействуют эффективному выполнению стоящих перед ними задач.
"Поздравляю всех работников и ветеранов ОАО "РЖД" с профессиональным праздником. Стратегически важный для нашей страны железнодорожный транспорт обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки, способствует расширению межрегиональных и международных связей", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
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Председатель ГД отметил, что сегодня отрасль продолжает развиваться, внедряются современные технологии и сервисы, модернизируется и создается новая магистральная инфраструктура, обновляется подвижной состав.
"Вместе с тем остаются вопросы, от решения которых напрямую зависит безопасность и комфорт пассажиров. Профессионализм, нацеленность на результат, высокий уровень ответственности железнодорожников содействуют эффективному выполнению стоящих перед ними задач", - заключил Володин.