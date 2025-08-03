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В Измире может закончиться питьевая вода, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.08.2025
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11:43 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/voda-2033073961.html
В Измире может закончиться питьевая вода, сообщают СМИ
В Измире может закончиться питьевая вода, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.08.2025
В Измире может закончиться питьевая вода, сообщают СМИ
Жители турецкого курортного города Измир столкнулись с риском отсутствия питьевой воды, заполняемость плотины, обеспечивающей город водой, снизилась до десяти... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:43:00+03:00
2025-08-03T11:43:00+03:00
в мире
измир
cumhuriyet
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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Жители турецкого курортного города Измир столкнулись с риском отсутствия питьевой воды, заполняемость плотины, обеспечивающей город водой, снизилась до десяти процентов, это критический уровень, вызывающий тревогу, пишет газета Cumhuriyet. "Заполняемость плотины Тахталы, крупнейшего источника питьевой воды в Измире, снизилась до 10 процентов. Из-за изменения климата, нерегулярного режима осадков и роста численности населения водные ресурсы города вызывают тревогу", - сообщило издание. Данные столичного муниципалитета Измира на 2024 год показывают, что потребление воды в городе достигает критического уровня в летние месяцы. Особенно в потреблении воды лидируют сельское хозяйство, животноводство, туризм и орошение зеленых зон. "По данным Туркстат (Институт статистики - ред.), ежедневное потребление воды на одного человека в жилых домах достигло 210 литров. Эти цифры ясно показывают, что необходимо укреплять привычку экономить", - подчёркивает газета. Власти региона поставили цель сэкономить потребление 30 процентов воды в корпоративном секторе и создана система мониторинга. "В парках и зеленых зонах были введены в эксплуатацию интеллектуальные системы орошения. Декоративные бассейны муниципалитета были закрыты. Работы по орошению и уборке садов были перенесены на ночные часы. В систему выставления счетов за воду было добавлено предупреждение о "разнице в экономии". Абонементы на полив новых парков, газонов и декоративных растений были временно приостановлены. Для предотвращения высокого потребления воды был постепенно введен нестационарный тариф на воду. Было увеличено количество бригад по устранению аварийных ситуаций с водой", - отмечает издание.
https://ria.ru/20250802/turtsija-2033038245.html
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в мире, измир, cumhuriyet
В мире, Измир, Cumhuriyet
В Измире может закончиться питьевая вода, сообщают СМИ

Cumhuriyet: жители турецкого Измира столкнулись с риском нехватки питьевой воды

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на город Измир. Турция
Вид на город Измир. Турция - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на город Измир. Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Жители турецкого курортного города Измир столкнулись с риском отсутствия питьевой воды, заполняемость плотины, обеспечивающей город водой, снизилась до десяти процентов, это критический уровень, вызывающий тревогу, пишет газета Cumhuriyet.
"Заполняемость плотины Тахталы, крупнейшего источника питьевой воды в Измире, снизилась до 10 процентов. Из-за изменения климата, нерегулярного режима осадков и роста численности населения водные ресурсы города вызывают тревогу", - сообщило издание.
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Данные столичного муниципалитета Измира на 2024 год показывают, что потребление воды в городе достигает критического уровня в летние месяцы. Особенно в потреблении воды лидируют сельское хозяйство, животноводство, туризм и орошение зеленых зон.
"По данным Туркстат (Институт статистики - ред.), ежедневное потребление воды на одного человека в жилых домах достигло 210 литров. Эти цифры ясно показывают, что необходимо укреплять привычку экономить", - подчёркивает газета.
Власти региона поставили цель сэкономить потребление 30 процентов воды в корпоративном секторе и создана система мониторинга.
"В парках и зеленых зонах были введены в эксплуатацию интеллектуальные системы орошения. Декоративные бассейны муниципалитета были закрыты. Работы по орошению и уборке садов были перенесены на ночные часы. В систему выставления счетов за воду было добавлено предупреждение о "разнице в экономии". Абонементы на полив новых парков, газонов и декоративных растений были временно приостановлены. Для предотвращения высокого потребления воды был постепенно введен нестационарный тариф на воду. Было увеличено количество бригад по устранению аварийных ситуаций с водой", - отмечает издание.
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