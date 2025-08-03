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Turkish Airlines доставила часть задержанного багажа во Внуково - РИА Новости, 03.08.2025
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09:27 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/vnukovo-2033061284.html
Turkish Airlines доставила часть задержанного багажа во Внуково
Turkish Airlines доставила часть задержанного багажа во Внуково - РИА Новости, 03.08.2025
Turkish Airlines доставила часть задержанного багажа во Внуково
Turkish Airlines доставили часть задержанного багажа пассажиров рейса Стамбул-Москва, который прибыл 2 августа во "Внуково", сообщили в аэропорту. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:27:00+03:00
2025-08-03T09:27:00+03:00
стамбул
turkish airlines
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Turkish Airlines доставили часть задержанного багажа пассажиров рейса Стамбул-Москва, который прибыл 2 августа во "Внуково", сообщили в аэропорту. "Если вы прилетели рейсом авиакомпании Turkish Airlines ТК 415 из Стамбула 2 августа 2025 года в 17:50 и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - сообщили в авиагавани. На данный момент прибыл багаж: 1Р070344, 1Р053726, 1Р070251, 1Р057124, 1Р050099, 1Р062486, 1Р057997, 1Р060557, 1Р065385, 1Р065533, 1Р051875, 1Р057625, 1Р063233, 1Р068251, 1Р059594, 1Р061532, 1Р067325, 1Р054777, 1Р048065, 1Р0612296, ТК 564637, ТК 564783, ТК 635031, ТК 562849, ТК 562944, ТК 549892, ТК 620909, ТК 621071, ТК 530990. "Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, безусловно, получат свой багаж в ближайшее время", - подчеркнули во "Внуково". Пассажирам для получения багажа при себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
https://ria.ru/20250730/sovladelets-2032294460.html
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стамбул, turkish airlines
Стамбул, Turkish Airlines
Turkish Airlines доставила часть задержанного багажа во Внуково

Во Внуково доставили часть задержанного багажа пассажиров рейса Стамбул — Москва

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Внуково
Здание аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание аэропорта Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Turkish Airlines доставили часть задержанного багажа пассажиров рейса Стамбул-Москва, который прибыл 2 августа во "Внуково", сообщили в аэропорту.
"Если вы прилетели рейсом авиакомпании Turkish Airlines ТК 415 из Стамбула 2 августа 2025 года в 17:50 и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт Внуково для его получения", - сообщили в авиагавани.
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На данный момент прибыл багаж: 1Р070344, 1Р053726, 1Р070251, 1Р057124, 1Р050099, 1Р062486, 1Р057997, 1Р060557, 1Р065385, 1Р065533, 1Р051875, 1Р057625, 1Р063233, 1Р068251, 1Р059594, 1Р061532, 1Р067325, 1Р054777, 1Р048065, 1Р0612296, ТК 564637, ТК 564783, ТК 635031, ТК 562849, ТК 562944, ТК 549892, ТК 620909, ТК 621071, ТК 530990.
"Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, безусловно, получат свой багаж в ближайшее время", - подчеркнули во "Внуково".
Пассажирам для получения багажа при себе необходимо иметь заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку.
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