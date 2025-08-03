https://ria.ru/20250803/vlasti-2033069844.html
В Херсоне объявили эвакуацию с Карантинного острова
В Херсоне объявили эвакуацию с Карантинного острова - РИА Новости, 03.08.2025
В Херсоне объявили эвакуацию с Карантинного острова
Украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который стал военной базой ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:58:00+03:00
2025-08-03T10:58:00+03:00
2025-08-03T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который стал военной базой ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Главарь оккупационной администрации Херсонской области Прокудин объявил эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне (микрорайон "Корабел")", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, остров стал военной базой ВСУ, где на крышах жилых домов находятся операторы дронов и наводчики, откуда со дворов школ стреляют по левобережью Днепра кочующие миномёты, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы. Сальдо добавил, что в таких условиях мирным жителям лучше покинуть этот район. "При таких обстоятельствах херсонцам есть смысл уехать - обезопасить себя и развязать руки нашим военным", - отметил он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250803/vsu-2033068317.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
херсон
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , херсон, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсоне объявили эвакуацию с Карантинного острова
Украинские власти объявили эвакуацию с Карантинного острова в Херсоне