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В Херсоне объявили эвакуацию с Карантинного острова - РИА Новости, 03.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/vlasti-2033069844.html
В Херсоне объявили эвакуацию с Карантинного острова
В Херсоне объявили эвакуацию с Карантинного острова - РИА Новости, 03.08.2025
В Херсоне объявили эвакуацию с Карантинного острова
Украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который стал военной базой ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:58:00+03:00
2025-08-03T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который стал военной базой ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Главарь оккупационной администрации Херсонской области Прокудин объявил эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне (микрорайон "Корабел")", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, остров стал военной базой ВСУ, где на крышах жилых домов находятся операторы дронов и наводчики, откуда со дворов школ стреляют по левобережью Днепра кочующие миномёты, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы. Сальдо добавил, что в таких условиях мирным жителям лучше покинуть этот район. "При таких обстоятельствах херсонцам есть смысл уехать - обезопасить себя и развязать руки нашим военным", - отметил он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250803/vsu-2033068317.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
херсон
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херсонская область , херсон, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсоне объявили эвакуацию с Карантинного острова

Украинские власти объявили эвакуацию с Карантинного острова в Херсоне

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который стал военной базой ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Главарь оккупационной администрации Херсонской области Прокудин объявил эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне (микрорайон "Корабел")", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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По его словам, остров стал военной базой ВСУ, где на крышах жилых домов находятся операторы дронов и наводчики, откуда со дворов школ стреляют по левобережью Днепра кочующие миномёты, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы.
Сальдо добавил, что в таких условиях мирным жителям лучше покинуть этот район.
"При таких обстоятельствах херсонцам есть смысл уехать - обезопасить себя и развязать руки нашим военным", - отметил он.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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