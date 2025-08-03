https://ria.ru/20250803/vlasti-2033069844.html

В Херсоне объявили эвакуацию с Карантинного острова

В Херсоне объявили эвакуацию с Карантинного острова - РИА Новости, 03.08.2025

В Херсоне объявили эвакуацию с Карантинного острова

Украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который стал военной базой ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:58:00+03:00

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2025-08-03T10:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

днепр (река)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который стал военной базой ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Главарь оккупационной администрации Херсонской области Прокудин объявил эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне (микрорайон "Корабел")", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, остров стал военной базой ВСУ, где на крышах жилых домов находятся операторы дронов и наводчики, откуда со дворов школ стреляют по левобережью Днепра кочующие миномёты, а в помещениях судозаводов прячут военную технику и боеприпасы. Сальдо добавил, что в таких условиях мирным жителям лучше покинуть этот район. "При таких обстоятельствах херсонцам есть смысл уехать - обезопасить себя и развязать руки нашим военным", - отметил он. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250803/vsu-2033068317.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

херсон

днепр (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , херсон, днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины