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Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака - РИА Новости, 03.08.2025
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Хорошие новости
 
02:28 03.08.2025 (обновлено: 08:12 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/vaktsina-2033046909.html
Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака
Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака - РИА Новости, 03.08.2025
Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака
Первые пациенты могут начать получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T02:28:00+03:00
2025-08-03T08:12:00+03:00
здоровье - общество
александр гинцбург
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первые пациенты могут начать получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. "Согласно существующему плану, согласованному с Минздравом, мы должны начать в экспериментальном режиме вводить вакцину от рака, созданную на основе неоантигенов, группе больных онкологических меланомой в ближайшие месяцы. Мы - это, соответственно, Герцена (Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена - ред.) и Блохина (Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина - ред.)", - рассказал Гинцбург. Он пояснил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается только производством вакцины, ее передадут в институт имени Герцена и центр онкологии имени Блохина. "Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов... поэтому правительство издало в начале года соответствующее постановление. И там совершенно другая регуляторика, которая применяется впервые. Тем не менее находим общий язык, общий знаменатель и движемся вперед", - добавил Гинцбург. Специалист рассказал, что новая вакцина вызывает интерес в других странах, в общей сложности к нему поступило около десятка таких писем.
https://ria.ru/20250620/melanoma-2024192676.html
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здоровье - общество, александр гинцбург
Здоровье - Общество, Александр Гинцбург, Хорошие новости
Гинцбург рассказал, когда пациенты могут начать получать вакцину от рака

Гинцбург: пациенты могут начать получать вакцину от рака в ближайшие месяцы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМедицинский работник со шприцом в руках
Медицинский работник со шприцом в руках - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медицинский работник со шприцом в руках. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Первые пациенты могут начать получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Согласно существующему плану, согласованному с Минздравом, мы должны начать в экспериментальном режиме вводить вакцину от рака, созданную на основе неоантигенов, группе больных онкологических меланомой в ближайшие месяцы. Мы - это, соответственно, Герцена (Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена - ред.) и Блохина (Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина - ред.)", - рассказал Гинцбург.
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Он пояснил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи занимается только производством вакцины, ее передадут в институт имени Герцена и центр онкологии имени Блохина.
"Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого больного и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов... поэтому правительство издало в начале года соответствующее постановление. И там совершенно другая регуляторика, которая применяется впервые. Тем не менее находим общий язык, общий знаменатель и движемся вперед", - добавил Гинцбург.
Специалист рассказал, что новая вакцина вызывает интерес в других странах, в общей сложности к нему поступило около десятка таких писем.
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