https://ria.ru/20250803/vakansiya-2033055303.html

Авторы вакансии "дегустатор шишек" в Кемерово рассказали о задачах

Авторы вакансии "дегустатор шишек" в Кемерово рассказали о задачах - РИА Новости, 03.08.2025

Авторы вакансии "дегустатор шишек" в Кемерово рассказали о задачах

Авторы вакансии "дегустатор шишек" с зарплатой от 300 тысяч рублей в Кемерово рассказали о том, чем придется заниматься сотруднику на данной позиции. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T07:39:00+03:00

2025-08-03T07:39:00+03:00

2025-08-03T07:47:00+03:00

кемерово

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КЕМЕРОВО, 3 авг — РИА Новости. Авторы вакансии "дегустатор шишек" с зарплатой от 300 тысяч рублей в Кемерово рассказали о том, чем придется заниматься сотруднику на данной позиции. Ранее в Telegram-каналах обратили внимание на объявление о вакансии "дегустатор шишек", размещенное сетью фермерских магазинов "Калина-Малина", с зарплатой от 300 тысяч рублей. Как указано на сайте вакансий, от работника требуется "лежать в лесу, наслаждаться ароматами… и изучать различные сорта шишек", а также писать отчёты в стиле литературных шедевров. Как объяснили РИА Новости в отделе по работе с персоналом сети магазинов "Калина-Малина", на самом деле требуется работник в лавку "Лес", которую планируется открыть в Кемерово в ближайшее время. "В августе мы готовим к открытию новый проект. Это кулинарная лавка "Лес". В Сибири у нас такого нет… Мы активно туда набираем команду, пробуем нестандартные подходы к поиску людей. Нам нужны сотрудники, которые будут в наших ценностях, клиентоориентированные, разбираться в локальной кухне, потому что у нас большой упор на местных производителей, на местных поставщиков", – сказала представитель отдела по работе с персоналом. Собеседница агентства уточнила, что в штатном расписании данная вакансия называется "продавец-универсал". Соискателю предстоит работать с гостями, взаимодействовать с едой , следить за качеством упаковки, помогать гостям сориентироваться в меню. Шишки в названии вакансии, в свою очередь, отсылают к фирменным ингредиентам блюд."В таком многообразии нужно прекрасно ориентироваться. Чек (Зарплата. — Прим. ред.), видимо, приукрашен слегка, но люди, которые будут отвечать за гостеприимство, нам нужны, мы готовы им платить хорошо на уровне местных рыночных цен", – сказала собеседница агентства.Бренд "Калина-Малина" — проект группы компаний "Волков групп", созданный в 2014 году. На данный момент "Калина-Малина" насчитывает 135 магазинов в шести регионах Сибири.

https://ria.ru/20250725/sfery-2031295098.html

https://ria.ru/20250723/rabota-2030756471.html

https://ria.ru/20250710/bezrabotitsa-2028271342.html

кемерово

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кемерово