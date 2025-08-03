https://ria.ru/20250803/ukraina-2033123519.html
"Перестали говорить". На Западе сделали заявление о ситуации на Украине
"Перестали говорить". На Западе сделали заявление о ситуации на Украине - РИА Новости, 03.08.2025
"Перестали говорить". На Западе сделали заявление о ситуации на Украине
В западных странах все меньше говорят о положении ВСУ, чтобы сохранить иллюзию стабильности на линии фронта, заявил британский геополитический аналитик... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T18:28:00+03:00
2025-08-03T18:28:00+03:00
2025-08-03T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
украина
донецкая народная республика
александр меркурис
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В западных странах все меньше говорят о положении ВСУ, чтобы сохранить иллюзию стабильности на линии фронта, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."На Западе практически перестали говорить о военной ситуации на Украине, потому что все еще цепляются за идею о том, что обстановка на линии фронта стабильна и что русские якобы не добиваются особого прогресса", — отметил он.Эксперт добавил, что новости об освобождении Часова Яра являются доказательством стремительного продвижения российской армии в зоне спецоперации.В четверг Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий Южной группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР.Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250803/pobeda-2033092840.html
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часов яр
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"Перестали говорить". На Западе сделали заявление о ситуации на Украине
Меркурис: на Западе меньше говорят об СВО, чтобы сохранить иллюзию стабильности