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"Перестали говорить". На Западе сделали заявление о ситуации на Украине - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 03.08.2025 (обновлено: 23:35 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/ukraina-2033123519.html
"Перестали говорить". На Западе сделали заявление о ситуации на Украине
"Перестали говорить". На Западе сделали заявление о ситуации на Украине - РИА Новости, 03.08.2025
"Перестали говорить". На Западе сделали заявление о ситуации на Украине
В западных странах все меньше говорят о положении ВСУ, чтобы сохранить иллюзию стабильности на линии фронта, заявил британский геополитический аналитик... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T18:28:00+03:00
2025-08-03T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
часов яр
украина
донецкая народная республика
александр меркурис
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В западных странах все меньше говорят о положении ВСУ, чтобы сохранить иллюзию стабильности на линии фронта, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."На Западе практически перестали говорить о военной ситуации на Украине, потому что все еще цепляются за идею о том, что обстановка на линии фронта стабильна и что русские якобы не добиваются особого прогресса", — отметил он.Эксперт добавил, что новости об освобождении Часова Яра являются доказательством стремительного продвижения российской армии в зоне спецоперации.В четверг Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий Южной группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР.Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250803/pobeda-2033092840.html
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в мире, часов яр, украина, донецкая народная республика, александр меркурис, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Часов Яр, Украина, Донецкая Народная Республика, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия, США
"Перестали говорить". На Западе сделали заявление о ситуации на Украине

Меркурис: на Западе меньше говорят об СВО, чтобы сохранить иллюзию стабильности

© AP Photo / LIBKOSСолдат штурмовой бригады ВС Украины
Солдат штурмовой бригады ВС Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / LIBKOS
Солдат штурмовой бригады ВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В западных странах все меньше говорят о положении ВСУ, чтобы сохранить иллюзию стабильности на линии фронта, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
"На Западе практически перестали говорить о военной ситуации на Украине, потому что все еще цепляются за идею о том, что обстановка на линии фронта стабильна и что русские якобы не добиваются особого прогресса", — отметил он.
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Эксперт добавил, что новости об освобождении Часова Яра являются доказательством стремительного продвижения российской армии в зоне спецоперации.
В четверг Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий Южной группировкой войск освобожден город Часов Яр в ДНР.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧасов ЯрУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАлександр МеркурисВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссияСША
 
 
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