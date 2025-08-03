https://ria.ru/20250803/ukraina-2033089568.html

В Сумской области прогремели взрывы

В Сумской области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.08.2025

В Сумской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Белополье в Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T13:24:00+03:00

2025-08-03T13:24:00+03:00

2025-08-03T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Белополье в Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Белополье в Сумской области были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

в мире, сумская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины