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"Пошел на риск". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский из-за действий Трампа - РИА Новости, 03.08.2025
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10:36 03.08.2025 (обновлено: 14:23 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/ukraina-2033068529.html
"Пошел на риск". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский из-за действий Трампа
"Пошел на риск". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский из-за действий Трампа - РИА Новости, 03.08.2025
"Пошел на риск". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский из-за действий Трампа
Владимир Зеленский пошел на риск с законом об отмене независимости антикоррупционных ведомств, потому что американский президент Дональд Трамп ослабил рычаги... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:36:00+03:00
2025-08-03T14:23:00+03:00
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
спиридон килинкаров
владимир зеленский
украина
в мире
сша
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский пошел на риск с законом об отмене независимости антикоррупционных ведомств, потому что американский президент Дональд Трамп ослабил рычаги давления на него, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)."Но почему Зеленский пошел на такой риск? Раньше американцы ставили очень жесткие условия. &lt;...&gt; Теперь (с приходом Трампа. — Прим. ред.) этот рычаг влияния исчез и Зеленский, вероятно, хотел прощупать почву (своих возможностей. — Прим. ред.)", — говорится в материале. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день Зеленский подписал его.Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский решил сдать назад под давлением США. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, добавил экс-депутат.
https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу), спиридон килинкаров, владимир зеленский, украина, в мире, сша, дональд трамп, верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Спиридон Килинкаров, Владимир Зеленский, Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
"Пошел на риск". СМИ раскрыли, что устроил Зеленский из-за действий Трампа

FAZ: Зеленский рискнул с законами о НАБУ и САП, так как Трамп ослабил давление

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский пошел на риск с законом об отмене независимости антикоррупционных ведомств, потому что американский президент Дональд Трамп ослабил рычаги давления на него, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
"Но почему Зеленский пошел на такой риск? Раньше американцы ставили очень жесткие условия. <...> Теперь (с приходом Трампа. — Прим. ред.) этот рычаг влияния исчез и Зеленский, вероятно, хотел прощупать почву (своих возможностей. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
"Отсрочил победу". В США обратились к Трампу с советом из-за России
Вчера, 09:07
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день Зеленский подписал его.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский решил сдать назад под давлением США. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, добавил экс-депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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2 августа, 08:00
 
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Спиридон КилинкаровВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреСШАДональд ТрампВерховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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