https://ria.ru/20250803/udar-2033048682.html
Красный Полумесяц сообщил о гибели сотрудника после удара Израиля по Газе
Красный Полумесяц сообщил о гибели сотрудника после удара Израиля по Газе - РИА Новости, 03.08.2025
Красный Полумесяц сообщил о гибели сотрудника после удара Израиля по Газе
Палестинское общество Красного Полумесяца заявило о гибели сотрудника в результате израильского удара по штаб-квартире организации в Хан-Юнисе на юге сектора... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T03:16:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца заявило о гибели сотрудника в результате израильского удара по штаб-квартире организации в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. "На видео запечатлены первые моменты атаки израильских сил на штаб-квартиру Палестинского Красного Полумесяца в Хан-Юнисе, после которой в здании начался пожар, в результате которого погиб один сотрудник и трое получили ранения", - пишет организация в соцсети Х, публикуя кадры последствий удара. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250802/gaza-2033012770.html
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в мире, израиль, ливан, йемен, красный полумесяц, хамас
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, Красный полумесяц, ХАМАС
Красный Полумесяц сообщил о гибели сотрудника после удара Израиля по Газе
Красный Полумесяц сообщил о гибели сотрудника после удара Израиля в Хан-Юнисе