https://ria.ru/20250803/udar-2033048682.html

Красный Полумесяц сообщил о гибели сотрудника после удара Израиля по Газе

Красный Полумесяц сообщил о гибели сотрудника после удара Израиля по Газе - РИА Новости, 03.08.2025

Красный Полумесяц сообщил о гибели сотрудника после удара Израиля по Газе

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило о гибели сотрудника в результате израильского удара по штаб-квартире организации в Хан-Юнисе на юге сектора... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T03:16:00+03:00

2025-08-03T03:16:00+03:00

2025-08-03T03:16:00+03:00

в мире

израиль

ливан

йемен

красный полумесяц

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905423813_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_39686c7b77f8782c77a17db281ecdefb.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца заявило о гибели сотрудника в результате израильского удара по штаб-квартире организации в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. "На видео запечатлены первые моменты атаки израильских сил на штаб-квартиру Палестинского Красного Полумесяца в Хан-Юнисе, после которой в здании начался пожар, в результате которого погиб один сотрудник и трое получили ранения", - пишет организация в соцсети Х, публикуя кадры последствий удара. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250802/gaza-2033012770.html

https://ria.ru/20250802/konflikt-1915630213.html

израиль

ливан

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, йемен, красный полумесяц, хамас