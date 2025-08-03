Туск раскритиковал действия Израиля в секторе Газа
Туск раскритиковал действия Израиля в секторе Газа за голод и смерти детей
© AP Photo / Czarek SokolowskiДональд Туск во время своего выступления в парламенте
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Дональд Туск во время своего выступления в парламенте. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал действия Израиля в секторе Газа.
"Польша была, есть и будет на стороне Израиля в его противостоянии исламскому терроризму, но никогда не на стороне политиков, чьи действия приводят к голоду и смерти матерей и детей... Это должно быть очевидно для народов, которые вместе прошли через ад Второй мировой войны", — написал в воскресенье глава польского правительства в социальной сети Х.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
На фоне обвинений в провоцировании голода израильские власти с 26 июля разрешили зарубежным странам возобновить сброс гуманитарной помощи с самолетов. По воздуху туда уже доставлены более 100 "поддонов" с продовольствием и медикаментами. Также в сектор Газа направились фуры с помощью из Египта.
Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС.
Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. По подсчетам ООН, с мая при подобных обстоятельствах погибли 1373 человека.
Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.