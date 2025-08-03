https://ria.ru/20250803/tuapse-2033082625.html
В Туапсинском округе открыли пункт временного размещения
В Туапсинском округе открыли пункт временного размещения - РИА Новости, 03.08.2025
В Туапсинском округе открыли пункт временного размещения
Пункт временного размещения открыт в школе поселка Новомихайловского для людей, чьи дома пострадали от непогоды в Туапсинском округе, еще один пункт при... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:44:00+03:00
2025-08-03T12:44:00+03:00
2025-08-03T12:45:00+03:00
краснодарский край
сергей бойко
туапсе
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Пункт временного размещения открыт в школе поселка Новомихайловского для людей, чьи дома пострадали от непогоды в Туапсинском округе, еще один пункт при необходимости откроют в поселке Джубга, сообщил в официальном Telegram-канале глава округа Сергей Бойко. "Пункт временного размещения для людей, чьи дома подтопило во время непогоды, развернули в школе № 35 поселка Новомихайловского. Ещё один пункт будет открыт при необходимости в школе № 34 в Джубге. Там уже всё готово для приема людей", - написал Бойко. В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка. В селе Дефановка, сообщал оперштаб, перевернулся и упал в реку автобус, эвакуированы 25 человек. Губернатор сообщал, что в поселении Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе.
https://ria.ru/20250803/evakuatsiya-2033078865.html
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краснодарский край, сергей бойко, туапсе
Краснодарский край, Сергей Бойко, Туапсе
В Туапсинском округе открыли пункт временного размещения
Пункт временного размещения открыли в школе поселка Новомихайловского