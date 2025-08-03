https://ria.ru/20250803/tuapse-2033082625.html

В Туапсинском округе открыли пункт временного размещения

В Туапсинском округе открыли пункт временного размещения - РИА Новости, 03.08.2025

В Туапсинском округе открыли пункт временного размещения

Пункт временного размещения открыт в школе поселка Новомихайловского для людей, чьи дома пострадали от непогоды в Туапсинском округе, еще один пункт при... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:44:00+03:00

2025-08-03T12:44:00+03:00

2025-08-03T12:45:00+03:00

краснодарский край

сергей бойко

туапсе

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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Пункт временного размещения открыт в школе поселка Новомихайловского для людей, чьи дома пострадали от непогоды в Туапсинском округе, еще один пункт при необходимости откроют в поселке Джубга, сообщил в официальном Telegram-канале глава округа Сергей Бойко. "Пункт временного размещения для людей, чьи дома подтопило во время непогоды, развернули в школе № 35 поселка Новомихайловского. Ещё один пункт будет открыт при необходимости в школе № 34 в Джубге. Там уже всё готово для приема людей", - написал Бойко. В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка. В селе Дефановка, сообщал оперштаб, перевернулся и упал в реку автобус, эвакуированы 25 человек. Губернатор сообщал, что в поселении Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе.

https://ria.ru/20250803/evakuatsiya-2033078865.html

https://ria.ru/20250802/proekt-2032995495.html

краснодарский край

туапсе

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краснодарский край, сергей бойко, туапсе