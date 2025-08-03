Детский центр "Орленок" в Туапсинском округе работает штатно
Детский центр "Орленок" в Туапсинском округе работает штатно, дети вне опасности
© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкУтренняя зарядка на берегу моря во Всероссийском детском центре "Орленок"
Утренняя зарядка на берегу моря во Всероссийском детском центре "Орленок". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Орленок", несмотря на непогоду в Туапсинском округе, работает в штатном режиме, дети вне опасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
В воскресенье главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдавановский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе введен режим ЧС муниципального характера. В социальных сетях начала распространяться информация о возможной эвакуации детей из центра на фоне непогоды.
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"Несмотря на паводковую ситуацию в Туапсинском округе, возникшую из-за ливневых дождей, Всероссийский детский центр "Орлёнок" работает в штатном режиме. Дети и сотрудники вне опасности", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Кроме того, по данным центра, накануне ливней две группы детей отправились в плановый поход, но с началом осадков вернулись в "Орленок".
"Второго августа две группы детей из Всероссийского детского центра "Орлёнок" отправились в плановый поход по маршруту: "Орлёнок"- Широкая щель (в окрестностях п. Новомихайловский). Одна группа в количестве 42 ребенка, четверо вожатых и два инструктора. И вторая в количестве 54 ребенка, четверо вожатых, два курсанта МЧС, три инструктора и сотрудник медицинской службы. Туристский лагерь был разбит в районе Широкой щели, вблизи реки Секуа. С началом осадков группы, планово вернулись в "Орлёнок". Первая - утром, вторая - после обеда 3 августа", - добавили в пресс-службе.
К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники, спасатели МЧС России оказывают помощь населению. Спасатели отмечали, что в результате выпадения обильных осадков поднялся уровень воды в реке Дефань. Затоплены 70 придомовых территорий и 34 дома в населённых пунктах Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. Готовы два пункта временного размещения на 100 мест.
По данным Гидрометцентра, на территории Краснодарского края в воскресенье до конца суток, ночью и утром в понедельник ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду, добавили в МЧС. Также возможны смерчи над морем, на малых реках возможны резкие подъёмы уровней воды, указали в ведомстве.