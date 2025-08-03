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Движение на 1414-м км трассы М-4 "Дон" полностью восстановили
Движение на 1414-м км трассы М-4 "Дон" полностью восстановили - РИА Новости, 03.08.2025
Движение на 1414-м км трассы М-4 "Дон" полностью восстановили
Движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае восстановлено в обе стороны, сообщила госкомпания "Автодор". РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:33:00+03:00
2025-08-03T12:33:00+03:00
2025-08-03T17:18:00+03:00
происшествия
краснодарский край
краснодар
автодор
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае восстановлено в обе стороны, сообщила госкомпания "Автодор". "Движение на 1414-м километре М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны", - говорится в Telegram-канале компании. Ранее в воскресенье в "Автодоре" сообщали о закрытии движения на данном участке дороге после схода селевых масс на проезжую часть. Позднее было организовано реверсивное движение по полосе в сторону Краснодара.
https://ria.ru/20250803/dvizhenie-2033065166.html
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происшествия, краснодарский край, краснодар, автодор
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Автодор
Движение на 1414-м км трассы М-4 "Дон" полностью восстановили
На 1414-м км трассы М-4 в Краснодарском крае восстановили движение в обе стороны