https://ria.ru/20250803/trassa-2033081356.html

Движение на 1414-м км трассы М-4 "Дон" полностью восстановили

Движение на 1414-м км трассы М-4 "Дон" полностью восстановили - РИА Новости, 03.08.2025

Движение на 1414-м км трассы М-4 "Дон" полностью восстановили

Движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае восстановлено в обе стороны, сообщила госкомпания "Автодор". РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:33:00+03:00

2025-08-03T12:33:00+03:00

2025-08-03T17:18:00+03:00

происшествия

краснодарский край

краснодар

автодор

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 "Дон" в Краснодарском крае восстановлено в обе стороны, сообщила госкомпания "Автодор". "Движение на 1414-м километре М-4 "Дон" восстановлено в обе стороны", - говорится в Telegram-канале компании. Ранее в воскресенье в "Автодоре" сообщали о закрытии движения на данном участке дороге после схода селевых масс на проезжую часть. Позднее было организовано реверсивное движение по полосе в сторону Краснодара.

https://ria.ru/20250803/dvizhenie-2033065166.html

краснодарский край

краснодар

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происшествия, краснодарский край, краснодар, автодор